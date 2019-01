Wellingholzhausen. Ein lustiger Sketch von Bürgerbüroleiterin Karin Klocke und eine Vorführung des Deutschen Meisters im Armdrücken gaben dem Wellingholzhausener Neujahrsempfang einen unterhaltsamen Charakter. Ehrenamtler des Jahres wurde Hans-Joachim Steinkühler.

Rückschau und Ausblick auf das Geschehen im Stadtteil standen zwar auch beim Neujahrsempfang am Donnerstagabend im Gasthaus Knemöller-Lindhaus wieder im Mittelpunkt. Aber dieses Mal wurde der Standardablauf mit neuartigen Programmhöhepunkten „gewürzt“.

So sorgten Bürgerbüroleiterin Karin Klocke und ihr Sohn Matthias für ausgesprochene Heiterkeit bei den mehr als 100 Repräsentanten von Vereinen, Verbänden und Institutionen. Karin Klocke spielte eine Bauersfrau, die im Gemeindeamt einen Trecker anmelden will. Dabei sparte sie nicht mit Kritik am Amtsvorsteher, der offenbar „nur zum Anlecken der Briefmarken eingestellt wurde“.

Authentischer Nikolaus

Für einen weiteren ungewöhnlichen Auftritt beim offiziellen Wellinger Jahresauftakt sorgte Thomas Lanvermeyer. Der Vize-Weltmeister und mehrfache Deutsche Meister im Armdrücken demonstrierte mit seinem Sohn und Sparringspartner Silas am Wettkampftisch Techniken, die ihn zum erfolgreichsten Armdrücker Deutschlands gemacht haben. „Thomas Lanvermeyer ist heute hier, weil sich viele im Dorf immer wieder fragen, wie er ein solches Weltklasse-Leistungsniveau erreichen kann“, begründete Ortsbürgermeister Bernd Gieshoidt die Einladung.

Als „besonders ehr-würdige Person“ benannte der Ortsrat in diesem Jahr Hans-Joachim Steinkühler, den Laudator Nico Möller als „Ur-Wellinger“ bezeichnete. Zum vielfältigen Engagement des 58-Jährigen gehörten Aktivitäten im Schützenverein, bei der Organisation des Ulkumzuges sowie sein 40-jähriger Einsatz bei der Feuerwehr, unter anderem als Gerätewart, Zeugwart und „authentischer Nikolaus“. Darüber hinaus engagiere sich Steinkühler als Leiter der Kreuzbund-Ortsgruppe. „Eine Freude für die Wellinger ist seine alljährliche Weihnachtskrippe mit lebensgroßen Figuren“, merkte Möller an. Als Ortsratspräsent überreichte Gieshoidt einen Frühstücksgutschein für zwei Personen.

100 Jahre WTV

Auf das hundertjährige Bestehen des Wellingholzhausener Turnvereins (WTV), das vom 17. bis 19. Mai gefeiert werden soll, wies Paul Kloske hin. Der stellvertretende Vorsitzende blickte auf gestiegene Mitgliederzahlen und auf den Ausbau des Obergeschosses im Vereinsheim zurück, der jetzt zusätzliche Sportangebote ermögliche.

Auf die neue, nicht ganz einfach zu erklärende Leitungsstruktur der katholischen Kirchengemeinde Wellingholzhausen/Gesmold mit sechs hauptamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ging der Pfarrbeauftragte Michael Göcking ein. „Ich sitze auf dem Motorrad und Pater Dominik als Chef der Sakramente im Beiwagen – wenn ich zu schnell fahre, dann betet er“, veranschaulichte er die Verteilung der weltlichen und geistlichen Aufgaben. Gute Wünsche zum neuen Jahr überbrachte auch Pastor Richard Schröder von der evangelischen Petrigemeinde.

Kampf für Erdkabel

Für die Radweg-Initiativen „Allendorfer Straße“ und „Himmern“ beginnt in diesem Jahr die konkrete Planungsphase. Auf die damit verbundenen Kosten und den entsprechenden Finanzbedarf von jeweils 40000 bis 50000 Euro wiesen die BI-Sprecher Hans-Jörg Haferkamp und André Osterheider hin. Die weiterhin schwierige Lage beim Kampf für eine Erdverkabelung thematisierte Frank Vornholt („Keine 380-KV-Leitung am Teuto“), der auch für Unterstützung bei seiner persönlichen Kandidatur zum Landrat warb.

Neujahrsgrüße der Stadt überbrachte Melles stellvertretende Bürgermeisterin Christina Tiemann. Sie ging in ihrem Grußwort, wie zuvor schon Bernd Gieshoidt, auf den „steinigen Weg zur Ortskernentlastungsstraße“, den geplanten Anbau an der Kita Sonnenblume und weitere örtliche Themen ein.