Melle. Neues Jahr, neues Glück! Nach monatelanger Wartezeit hält Robert Cross aus Eicken-Bruche endlich die Objekte seines Begehrens in den Händen: Die Einbürgerungsurkunde und den deutschen Pass.

„Nach Erscheinen des Zeitungsartikels ( am 16. Oktober 2018, die Red.) ging auf einmal alles ganz schnell“ berichtet der gebürtige Brite. Nachdem der Kraftfahrer bereits am 6. April 2018 seinen Einbürgerungstest mit 31 von 33 möglichen Punkten bestanden hatte, brachte ein Besuch bei der Einbürgerungsbehörde im November 2018 den Durchbruch. „Das war ein kurzer Prozess“, sagt Cross.

Familie in Melle

Mitte Dezember kam ein positives Signal von der Behörde aus Oldenburg und kurz vor dem Jahreswechsel erfolgte die Zusendung des deutschen Passes. „Gefeiert haben wir noch nicht, aber das holen wir im Sommer nach“, lächelt Cross befreit von Sorgen um seine Zukunft.

Nach dem monatelangen Bangen - Cross hatte den ersten Antrag bereits im August 2017 gestellt - war die Einbürgerung für den 58-Jährigen eine Erlösung. Lebt doch der frühere Soldat der britischen Streitkräfte seit dem Ende seiner Armeezeit in Deutschland. Bereits vor 38 Jahren heiratete er seine deutsche Frau Vera. Mit der Mellerin gründete er eine Familie mit zwei Kinder und mittlerweile drei Enkeln.

Die schlimmste Befürchtung einer möglichen Ausweisung aus Deutschland nach dem „Brexit“ gehören für den Hausbesitzer aus Eicken-Bruche damit der Vergangenheit an.

„Jetzt bin ich Deutscher“, freut sich der gebürtige Brite über den Bescheid. Beim Gedanken an den vermutlich im Frühjahr bevorstehenden „Brexit“ überkommen den in Blackburn geborenen und in der Nähe von Manchester aufgewachsenen Cross böse Gedanken: „Das wird sicher ein harter Brexit“, befürchtet der Familienvater, der seinen britischen Pass zunächst noch behalten will. Aber vermutlich nur, bis die nächste Verlängerung ansteht: „Für den deutschen Pass bezahle ich 60 Euro, für den britischen 300 Euro,“ nennt er einen Grund. Verbindungen in sein Heimatland pflegt der 58-Jährige ohnehin nicht mehr.

Drei Anträge eingereicht

Seine Landsleute in Endland versuchen indes, dem Brexit auf andere Weise zu entkommen: „Viele beantragen jetzt die irische Staatsbürgerschaft“, weiß Cross, der während seiner Armeezeit zweimal in das nordirische Belfast (1979 und 1985) abkommandiert wurde. „Damals haben wir gar nicht miteinander geredet. Da gab es nur Schüsse und Molotow-Cocktails,“ so seine dunklen Erinnerungen,

Warum es mit dem deutschen Pass so lange dauerte, dafür hat Cross keine Erklärung. „Wir haben den Antrag dreimal eingereicht, bei drei unterschiedlichen Mitarbeitern. Offensichtlich wusste der eine nicht, was der andere macht“, schüttelt seine Frau Vera noch immer ungläubig den Kopf.