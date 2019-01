Gesmold. Am 2. Januar 1963 verstarb in einem Krankenhaus in Cincinnati, USA, Monsignore Heinrich Schengber im Alter von 95 Jahren. Eine ungewöhnliche Biographie fand damit ihr Ende.

Geboren wurde er am 16. November 1867 in Gesmold als Sohn der Heuerleute Franz und Elisabeth Schengber.

Theologie studiert

Sein Vater Kutscher beim Schloss Gesmold. Nach dem Schulbesuch in Osnabrück ging Heinrich nach Amerika. Am 26. Oktober 1888 kam er mit dem Schiff Rotterdam in New York an. Sein Ziel war Cincinnati, Ohio, eine der zu der Zeit deutschesten Städte der USA. Zahlreiche Auswanderer lebten dort, darunter auch einige Gesmolder.

Cincinnati war überdies damals schon Sitz eines katholischen Erzbischofs. Am dortigen Mount-St.-Mary‘s-Seminar studierte „J. Henry“ Schengber Theologie und Philosophie. 1893 wurde er von Erzbischof William Henry Elder zum Priester geweiht. Man ging aufgrund seiner schwachen Gesundheit davon aus, dass dem jungen Priester kein sehr langes Wirken beschieden sein würde. Vor diesem Hintergrund war der Termin der Priesterweihe extra von Juni auf den 12. Februar vorgezogen worden. Totgesagte leben länger.

Nachdem Schengber zunächst als Kaplan für eine Gemeinschaft von Ordensschwestern eingesetzt worden war, lehrte er anschließend als Professor für Latein, Griechisch und Deutsch an einem Seminar. Aufgrund seiner angeschlagenen Gesundheit versetzte ihn der Erzbischof 1902 als Pfarrer in eine ruhige Landgemeinde nach Delhi. 1907 folgte ihm seine Cousine Maria Gertrude Schengber nach Amerika und wurde seine Haushälterin.

Schule errichtet

1910 wurde er Pfarrer der Dreifaltigkeitsgemeinde Dayton. Wie in seiner vorigen Gemeinde errichtete er auch hier eine Schule. Hier hatte er die spannendsten und schwersten Zeiten seiner Laufbahn durchzustehen. Zunächst brachte die Flutkatastrophe von 1913 Not und Zerstörung über Dayton. Als der Pfarrer die Gewänder in der Kirche retten wollte, wurde er zwei Tage lang von den Wassermassen eingeschlossen. Kurz darauf führte der Erste Weltkrieg zu schweren Ressentiments gegenüber allen deutschstämmigen Amerikanern. Schengber schaffte den Spagat zwischen Loyalität gegenüber seiner neuen Heimat und dem Bewahren seiner Wurzeln. Seine Haltung brachte ihm viel Anerkennung seiner bedrängten Gemeinde ein. Dies zeigte sich 1921 bei einem großen Abschiedsfest anlässlich seiner Beförderung auf die Pfarrstelle der großen und reichen Kirchengemeinde Franz von Sales in Cincinnati.

Mehr als 41 Jahre wirkte er in dieser Gemeinde. Angesprochen auf das Rezept für sein langes Leben sagte er nur: Beschäftigt bleiben. Selbst mit über 90 Jahren las er Messen, hörte Beichten und unterrichtete Kinder. Angeblich brachte er über 500 Nicht-Katholiken dazu, in die Kirche einzutreten. Im Laufe seiner langen Tätigkeit wurde er von seinem Erzbischof auch mit weiteren Aufgaben betraut. Beispielsweise war er erzbischöflicher Berater, Richter und Dechant. 1930 wurde ihm der päpstliche Ehrentitel Monsignore verliehen.

Heimat besucht

Auch die Verbindung in den Grönegau hielt er zeitlebens aufrecht. Mehrmals besuchte er die alte Heimat sogar persönlich.

Seine großen Verdienste als mit Abstand (dienst-)ältesten Priester Cincinnatis spiegeln sich auch in der Messe zu seiner Beisetzung wider, welche vom Erzbischof persönlich geleitet wurde. Wie es sich der Verstorbene gewünscht hatte, hielt sein Kollege aus der Nachbarpfarrei die Predigt. Dieser würdigte Schengber für seine fast 70-jährige Tätigkeit als Priester. Zu seiner Herkunft sagte er: Born in a little town in Germany you never have heard of – Gesmold by name.