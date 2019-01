Melle. Stadtverwaltung und Stadtrat sind sich einig: Es soll möglichst wenig Spielhallen in Melle geben. Um das Ziel durchzusetzen, gilt ab sofort ein Mindestabstand von 500 Metern Luftlinien zwischen Spielhallen im Stadtgebiet. Bislang waren es 100 Meter.

Die Eindämmung der überall in deutschen Städten ausufernden Spielhallen hatte 2017 begonnen: Der Glücksspielvertrag verbot zunächst den Trend, mehrere Einzelspielhallen in einem Gebäude zu betreiben.

Bisher 100 Meter

Das niedersächsische Glücksspielgesetz schreibt außerdem vor, dass der Abstand zwischen zwei Spielhallen mindesten 100 Meter betragen muss. Diese Vorgabe übernahm Melle bisher. Da es den Kommunen aber freigestellt ist, je nach örtlichen Verhältnissen diesen Abstand auf bis zu 500 Meter auszuweiten, zog Melle jetzt nach. Eine entsprechende Beschlussvorlage verabschiedeten die Mitglieder des Stadrates.

Erster Stadtrat Andreas Dreier hatte die Neuregelung als „einen Baustein zur Eindämmung von Spielsucht“ bezeichnet.

In der dem Beschluss zu Grunde liegenden Vorlage wurde darauf verwiesen, dass es für die neue Mindestabstandsverordnung ein öffentliches Bedürfnis gebe. Denn die Vermeidung und Abwehr von Suchtgefahren, die vom Glückspiel in Spielhallen ausgehe, sei ein „wichtiges Gemeinwohlziel“. Spielsicht könne nämlich zu schwerwiegenden Folgen für die Betroffenen, deren Familien und die Gemeinschaft führen.

Daher soll durch die neue Verordnung eine Beschränkung des insgesamt verfügbaren Spielhallenangebots erreicht werden. Die Dichte an Spielhalle werde so begrenzt und das Gesamtangebot an Spielmöglichkeiten insgesamt verringert.

In der Vorlage wird die Verordnung nach Abwägung als zumutbar für die Betroffenen bezeichnet, da eben ein „besonders wichtiges Gemeinwohlziel“ im Vordergrund stehe.

„Maßgebliche Studien“

Aufgeführt werden „maßgebliche Studien“, wonach vom Spiel an Glücksspielgeräten die mit Abstand höchstern Suchtgefahren ausgehen.

Mit den längeren Wegen zwischen Spielhallen will die Stadt aber noch etwas erreichen: „Ein Spieler kann beim Zurücklegen einer längeren Wegstrecke seine Gedanken neu sortieren, neu ordnen und gegebenenfalls von unkontrolliertem Spielverhalten Abstand nehmen“, heißt es in der Vorlage.