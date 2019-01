Dank an die Meller Spender

Melle. Das Ergebnis der Weihnachtsspendenaktion von „Meller Kreisblatt“ und „Wittlager Kreisblatt“ gemeinsam mit Diakonie und Caritas kommentiert Christoph Franken für das „Meller Kreisblatt“.

Die Weihnachtsspendenaktion der beiden Zeitungen in Melle und Wittlage mit den großen Partnern Diakonie und Caritas macht aus drei Gründen Spaß: Erstens ist die Resonanz bei unseren Lesern überzeugend: 19800 Euro sind zusammengekommen. Zweitens konnten unmittelbar nach Anlaufen der Aktion schon erste Gelder für Bedürftige vor unserer Haustür eingesetzt werden. Und drittens ist es ein gutes Gefühl, anderen Menschen geholfen zu haben.

Dem Dank der beiden großen kirchlichen Hilfsorganisationen an unsere Leserinnen und Leser schließen sich die Redaktionen des „Wittlager Kreisblatts“ und des „Meller Kreisblatts“ voll an: Ohne die Unterstützung aus der Leserschaft gäbe es noch mehr verdeckte Armut in unserer Nachbarschaft. Liebe Spender, danke!