Melle. Die gemeinsame Weihnachtsspendenaktion von Caritas und Diakonie sowie „Meller Kreisblatt“ und Wittlager Kreisblatt“ hat Spendengelder in Höhe von 19800 Euro für Soforthilfen vor Ort erbracht.

Caritas-Geschäftsführerin Monika Schnellhammer und Diakonie-Geschäftsführer Heiko Grube bedankten sich herzlich bei allen Spendern. „Wir haben wieder ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Mit der Hilfe der Leserinnen und Leser können wir vor Ort im Altkreis Wittlage und in Melle schnell und unbürokratisch helfen, wenn Menschen in Not sind“, sagte Monika Schnellhammer.

Grube erklärte, ein Teil der Spenden sei wie geplant schon als Einzelfallhilfe vor Ort ausgezahlt worden. Außerdem gebe es jetzt Geld, mit dem individuelle Hilfe für Demenzkranke und pflegende Angehörige geleistet werden könne. Das Thema Demenz hatte bei der aktuellen Spendenaktion einen Schwerpunkt gebildet.

Fernseher kaputt

Monika Schnellhammer nannte zwei Beispiele: „Ein älterer Herr, der bei uns in der Beratung ist, bekommt eine sehr kleine Rente. Er lebt allein. Vor einiger Zeit ist sein Fernseher kaputt gegangen. Wir haben ihm aus dem Geld der Spendenaktion einen Zuschuss von 200 Euro für ein neues Gerät geben können.“ Und: „Wenn jemand aus dem Hartz-IV-Bezug in eine reguläre Beschäftigung wechselt, entsteht im ersten Monat eine Finanzierungslücke, weil das Arbeitslosengeld II immer zum Anfang des Montags ausgezahlt wird, der Lohn jedoch erst zum Monatsende. Das wird in der Regel durch ein Darlehen des Jobcenters überbrückt. In diesem Fall war das nicht möglich – die Spendenaktion hat geholfen, und wir konnten die Finanzlücke schließen.“

Heiko Grube ist Optimist: „Vielleicht knacken wir noch die 20000-Euro-Grenze.“