Melle. Leicht verletzt wurde am Donnerstagmittag ein Radfahrer in Melle, der von einer abbiegenden Autofahrerin übersehen worden war.

Das ging glücklicherweise glimpflich aus: Am Donnerstagmittag befuhr ein Radfahrer im Meller Ortsteil Gerden die Riemsloher Straße in Richtung Riemsloh. Der Mann war auf dem Radweg unterwegs und passierte zum Unfallzeitpunkt den Einmündungsbereich zum Maschweg. Zeitgleich wollte eine Autofahrerin von der Riemsloher Straße mit ihrem weißen VW in den Maschweg abbiegen und übersah offenbar den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der Radler stürzte auf die Fahrbahn. Er erlitt dabei nach Polizeiangaben leichte Gesichtverletzungen, die zunächst in einem Rettungswagen behandelt wurden. Das Fahrzeug brachte ihn anschließend aber noch vorsichtshalber ins Klinikum. Nach der Aufnahme des Unfalls schloss eine freundliche Polizeibeamtin das zunächst neben dem Unfallort zurückgelassene Rad noch ab.