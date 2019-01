Melle. Für die einen ist es nur ein Stück Blech, für die anderen eine emotionale Verbindung mit der Heimat: Gut ein halbes Jahr nach der Wiedereinführung fahren fast 3400 Fahrzeuge mit dem MEL-Kennzeichen.

Seit Juni sind die MEL-Kennzeichen wieder auf den Straßen unterwegs, und sie erfreuen sich großer Beliebtheit. Das zeigt eine erste Bilanz der Stadt nach der Wiedereinführung: „Seit dem Stichtag 11. Juni 2018 wurden mit dem Alt-Kennzeichen bislang insgesamt 3377 Zulassungen vorgenommen“, teilte Stadtsprecher Jürgen Krämer auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Zahl der vorliegenden Reservierungen für ein Nostalgie-Nummernschild beläuft sich nach seinen Angaben auf derzeit auf 1467.

Die knapp 3400 MEL-Zulassungen wertete Krämer als „beachtliche Zahl, auch in der Relation betrachtet, dass in der Stadt Melle gegenwärtig rund 40000 Fahrzeuge zugelassen sind“. Nachdem die Fahrzeuge seit dem 11. Juni 2018 auf die Alt-Kennzeichen umgemeldet oder auf MEL neu angemeldet werden können, gaben sich die Freunde der Nostalgie-Kennzeichen in Spitzenzeiten in der Zulassungsstelle im Stadthaus am Schürenkamp buchstäblich die Klinke in die Hand: „Nach dem ersten Ansturm hat sich die Lage in der Folgezeit normalisiert“ erklärte Jürgen Krämer. Die Nachfrage nach einem Wunschkennzeichen war recht groß.

Ein MEL-Kennzeichen am Fahrzeug zu führen, ist offenbar nicht nur für ältere Menschen trendy. Auffällig ist, dass sich in den vergangenen sechs Monaten auch viele jüngere Menschen für ein Nostalgiekennzeichen entschieden hätten, betont der Stadsprecher. Zudem sei zu beobachten gewesen, dass ganze Familien mit ihren Fahrzeugen auf MEL umstiegen: In einzelnen Fällen Vater, Mutter und drei Kinder, die nicht nur für ihre fünf Autos, sondern auch noch für ihren Anhänger ein Alt-Nummernschild buchten.

Auf reges Interesse war im Vorfeld des Stichtages bereits die Verlosungsaktion der Stadt Melle gestoßen. So gab es 888 Rückmeldungen von Autofahrern, die künftig mit den Schildern „MEL-LE 1“ bis „MEL-LE 9“ unterwegs sein wollten. Aktuell wurde die Kombination „MEL-LE“ bereits 427 Mal vergeben.

Hoch zufrieden über sein Wunschkennzeichen ist Günther Plaß, der jetzt stolzer Besitzer des Kennzeichens MEL-LE 999 ist. Plaß gilt als Urheber und Motor der Wiedereinführung der Alt-Kennzeichen. Er hatte im Mai 2017 während der Einwohnerfragestunde in einer Sitzung des Feuerwehrausschusses die Wiedereinführung angeregt und damit die landkreisweite Diskussion ins Rollen gebracht. Mit dem Hinweis, dass nach einer Studie der Hochschule Heilbronn 70 Prozent der Bevölkerung die alten Kennzeichen begrüßen, hatte Plaß vehement in der Sitzung für die Rückkehr von MEL geworben. Auf dem Wochenmarkt hatte er in der Folge Umfragen gestartet und dafür gesorgt, dass das Thema in den Kommunalwahlkampf geriet. Auch in Gesprächen mit Kreistagsmitgliedern hatte er für MEL gekämpft.