Rahden Der Kulturverein für die Stadt Rahden „Kul-Tür“ freut sich, auch zu Beginn des Jahres 2019 die Ungarische Kammerphilharmonie zu einem Neujahrskonzert begrüßen zu dürfen – am Montag, 7. Januar, ab 19.30 Uhr.

Und dieses Mal ist es ein besonderes Ereignis. Die Ungarische Kammerphilharmonie gastiert zum zehnten Mal in Rahden. Unter der bewährten Leitung des in Rahden sehr gut bekannten Dirigenten Antal Barnás sind Stücke von Rossini, Donizetti, Lehár, Johann Strauß Sohn und Vater und Arditi zu hören.

Zu diesem besonderen Konzert werden Katerina Beranova als Sopranistin und Claus Durstewitz als Tenor das Orchester unterstützen. Katerina Beranova ist in Tschechien geboren. Sie war Solistin der „Accademia di Santa Cecilia“ und trat unter Dirigenten wie Wolfgang Sawallisch, Christian Thielemann, Daniele Gatti, Giuseppe Sinopoli, Christoph Eschenbach auf. 1996 bis 2002 sang sie regelmäßig bei den Bayreuther Festspielen mit Plácido Domingo. Sie sang Beethovens „IX. Symphonie“ unter Riccardo Chailly (Chefdirigent der Mailänder) Scala im Leipziger Gewandhaus und in London.

Das Live-Konzert wurde im MDR gesendet und von Decca Records aufgenommen. Katerina Beranova sang Händels „Il Trionfo del Tempo“ unter Allesandro de Marchi in Turin, weiterhin in Los Angeles und im Konzerthaus Wien mit Martin Haselböck. Claus Durstewitz ist in Deutschland geboren.

Er singt seit vielen Jahren erfolgreich mit großen Orchestern wie mit dem Johann Strauß Orchester Frankfurt, mit der Thüringer Philharmonie,und mit der Württembergischen Philharmonie.

Auch TV- und Rundfunksender sind mittlerweile auf die außergewöhnliche Stimme von Claus Durstewitz aufmerksam geworden, und so ist der Tenor regelmäßig Gast bei Sendungen im deutschen Fernsehen, wie ARD, ZDF oder Hessischem Rundfunk, zu sehen.

Claus Durstewitz sang im Sommer 2015 als Phantom in der Originalfassung von „Das Phantom der Oper“ von Sir Andrew Lloyd Webber in Bad Leonfelden in Österreich. pm/nw

Karten sind erhältlich bei Die Kiepe, Telefon 05221/ 1419, oder online auf www.kul-tuer.de, info@kultuer.de. Die Tickets kosten (einschließlich eines Glases Sekt) im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 23 Euro.