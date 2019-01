Bad Oeynhausen Mehr als 18 Jahre war Martina Theel als Direktorin das Gesicht und die Seele des GOP Bad Oeynhausen. Nun verlässt sie Ende Januar auf eigenen Wunsch das Varieté-Theater und übergibt das Kaiserpalais in die Hände von Christoph Meyer.

„Wir bedauern den Weggang von Martina Theel sehr, denn sie hat dieses Haus immer mit viel Herz und Professionalität geführt. Genauso freuen wir uns aber, Christoph Meyer als neuen Direktor begrüßen zu dürfen. Wir sind uns sicher, dass er diese Herausforderung mit der Hilfe der mittlerweile 240 Mitarbeiter sehr gut meistern wird“, erklärt Olaf Stegmann, Geschäftsführer der GOP Entertainment Group.

Für den neuen Direktor Christoph Meyer war schon früh klar, dass ihn sein Weg in die Gastronomie führen würde: „Das Gastgeber-Gen wurde mir in die Wiege gelegt, denn ich bin in einer Gastronomie-Familie groß geworden“, so der gebürtige Oldenburger. Nach seiner Ausbildung zum Hotelfachmann in der Residenz von Sternekoch Heinz Winkler waren seine Stationen München, Jever und Hamburg in verschiedenen Hotels und Restaurants. An der Hotelfachschule Lübeck studierte er Betriebswirtschaftslehre und legte seine Prüfung zum Hotel- und Restaurantfachmeister ab. Im Jahr 2011 startete er als Unit Manager bei Kofler & Kompanie, einem Premium-Catering-Unternehmen. Dort konnte er bereits zahlreiche Erfahrungen in der Arbeit mit Künstlern sammeln. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Darmstadt ist er nun im GOP Kaiserpalais Bad Oeynhausen tätig. Für den 37-jährigen war das Angebot seitens des GOP eine große Ehre. Ab dem 15. Januar 2019 übernimmt Christoph Meyer dann vollständig die Leitung des Varieté-Theaters. pm/nw