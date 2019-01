Musical Night in Concert gastiert in Bad Oeynhausen MEC öffnen

Von Mamma Mia bis zur West Side Story: Die Musical-Night bringt die beliebtesten Songs aus den bekanntesten Musicals auf die Bühne des Theaters im Park. Foto: Staatsbad Oeynhausen GmbH

Es wird ein Abend voll magischer Melodien und himmlischer Hits. Am Sonntag, 6. Januar, ab 17 Uhr gastiert die Musical Night in Concert in Bad Oeynhausen und bringt die größten Hits von Broadway bis London auf die Bühne des Theaters im Park.