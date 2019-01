Überglücklich mit ihrem „Jubiläumsnachwuchs“: Kristin Maatz mit Silvesterkind Lino, das als 850. Baby im CKM geboren wurde (links), und Natali Berg mit ihrem Neujahrsbaby Elias (rechts). Foto: Simone Grawe

Melle. Der Klapperstorch hat im Christlichen Klinikum so viel zu tun wie nie zuvor: Mit dem kleinen Lino wurde am Silvestertag das 850. Baby innerhalb eines Jahres geboren, und am Tag darauf erblickte der kleine Lino im CKM als echtes Neujahrsbaby das Licht der Welt.