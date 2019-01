Akrobatik, Tanz, Schauspiel, Musik und Humor um die Geschichte der sagenumwobenen Mauer zeigen die Akteure des Chinesischen Nationalcircus.Foto: Chinesischer Nationalcircus

Bad Oeynhausen Seit 30 Jahren ist der Chinesische Nationalcircus in ganz Europa unterwegs, davon allein in den letzten 17 Jahren mit einem jährlich neuen, eindrucksvollen akrobatischen Programm im Gepäck. Auf seiner Jubiläumstournee gastiert er mit der Show „The Great Wall“ am Donnerstag, 3. Januar, um 19.30 Uhr im Theater im Park.