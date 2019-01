Melle. Eine Urkunde im Archiv des Bistums Osnabrück belegt: St. Matthäus in Melle wurde vor 850 Jahren erstmals als „Pfarre St. Matthäus“ erwähnt. Dieses Jubiläum begeht die kath. Kirchengemeinde vom 13. Januar bis 10. November mit einem umfangreichen Programm.

Das fügt sich am 30. Juni mit einem ökumenischen Stadtgottesdienst in das ebenfalls 850-jährige Jubiläumswochenende der Stadt ein. Am 22. September findet ein Festgottesdienst mit Bischof Franz-Josef Bode statt.

„St. Matthäus ist sicherlich älter, aber das ist eben nicht belegbar!, erklärte Pastor Michael Wehrmeyer. Gemeinsam mit Jutta Dettmann als Mitglied des Pfarrgemeinderates und Kirchenmusiker Stephan Lutermann stellte er am Mittwoch das Programm vor. Es wurde von einem siebenköpfigen Arbeitskreis erarbeitet, der sich im Februar 2018 gebildet hatte. Ihm gehören außer den Genannten noch Mitglieder des Kirchenvorstands und des Pfarrgemeinderates an.

Vier Wappen am Schluss-Stein

Die Urkunde aus dem Jahr 1169 weist St. Matthäus als eine von vier Kaplanei-Kirchen des Osnabrücker Doms aus. Sie gab es als Filialkirchen des Doms in Bramsche, Dissen, Wiedenbrück und Melle. Der Bischof schickte seinerzeit Pfarrer dorthin. Erst später wurden die Pfarreien dann selbstständig. „Die Wappen aller vier Kirchen sind denn auch im Schluss-Stein von St. Matthäus zu finden“, berichtete Wehrmeyer.

Nach den Worten von Jutta Dettmann feiert St. Matthäus aber nicht nur seine Gründung vor 850 Jahren, sondern auch die Tatsache, dass die Klausing-Orgel dann seit 200 Jahren in Melle steht. Außerdem feiert die KFD (Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands) Melle-Riemsloh ihren 100. Geburtstag.

Drei Bereiche

Lutermann skizzierte den frisch gedruckten Flyer mit dem Programm. Er ist in die drei Bereiche Gottesdienste, Musik/Kunst und Gesprächsabende/Vorträge unterteilt und wurde gemeinsam mit den beteiligten Organisationen entwickelt. „Das geht nur, weil so viele mitgemacht haben“, freute sich Wehrmeyer.

Der Flyer ist ab sofort in wichtigen Einrichtungen und der Geschäftstelle des „Meller Kreisblatts“ in der Mühlenstraße 24 erhältlich.