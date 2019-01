Made in Melle: So kommt Getreide zügig von Bord MEC öffnen

Das Neuero-Team vor den Anlagen im Binnenhafen von Rouen: Arthur Brack, Christian Timpe, Patrick Hackmann, Björn Hagedorn, Michael Lepper und Sascha Stolze (von links). Foto: Tomas Kisslinger

fr/pm Melle. Die Neuero-Industrietechnik GmbH produziert Großanlagen für die Be- und Entladung von Schiffen. Jetzt konnte das Meller Unternehmen drei solcher Maschinen in den Binnenhafen von Rouen in Frankreich liefern.