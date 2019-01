Melle. Mit der „Woche der weltweiten Kirche“ starten die evangelischen Kirchengemeinden des Kirchenkreises Melle-Georgsmarienhütte in Zusammenarbeit mit dem evangelischen Missionswerk in Niedersachsen in das neue Jahr.

Melle Im Bereich Melle beteiligt sich hauptsächlich die Paulusgemeinde an der Aktionswoche in der Zeit vom 6. bis 13. Januar. Besonders erfreut ist Pastor Bernhard Julius, dieses Mal Pastor Charles Isaac Raj als Prediger für einen Gottesdienst und Referenten eines Vortrags gewonnen zu haben.

“Feste in Indien“

Den Auftakt der Veranstaltungsreihe bildet am Sonntag, 6. Januar, um 18 Uhr der Eröffnungsgottesdienst in der Pauluskirche, der unter dem Leitbild „Abrahams Berufung“ steht. Anschließend findet an gleicher Stelle ein Gemeindeabend statt. Charles Isaac Raj spricht zum Thema: „Feste in Indien“.

Der Geistliche aus Indien ist am Montag, 7. Januar, um 19 Uhr beim Männerkreis in der Paulusgemeinde zu Gast, wo er sich dem Thema „Männer in Indien“ widmet.

Die Reihe wird am Donnerstag, 10. Januar, um 14.30 Uhr beim Seniorenkreis in Melle/Paulus fortgesetzt. Dort hält Pastorin Indra Grasekamp zum Thema „Und die Welt bekommt ein Gesicht – Und wie zeigt es sich?“.

Zur gleichen Zeit kommt der Frauenkreis in Neuenkirchen zusammen. Zu Gast ist Pastorin Karen Schmitz, die zum Thema „Und die Welt bekommt ein Gesicht – Einander sehen im Angesicht Gottes“ informiert. Weiter geht es am Sonntag, 13. Januar mit zwei Abschlussgottesdiensten. In der Martinikirche in Buer lautet das Motto des um 10 Uhr beginnenden Gottesdienstes „Und die Welt bekommt ein Gesicht, weil Gott es so will“. Die Predigt hält Pastor Thomas Wojciechowski.

Den um 11 Uhr in Neuenkirchen beginnenden Gottesdienst gestaltet Pastorin Indra Grasekamp unter dem Leitwort „Und die Welt bekommt ein Gesicht – Verein unter dem Segen des Höchsten“. pm/awe