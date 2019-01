Melle/Riemsloh Im Grönegau setzen sich der Tier- und Naturschutzverein sowie die Tierhilfe dafür ein, dass Tiere, die in ihrer Obhut sind, möglichst schnell ein neues Zuhause finden. Aber nicht bei jedem Tier ist die Sache einfach.

Deshalb bleiben manche Tiere länger im Tierheim Melle, das vom Tier- und Naturschutzverein an der Europastraße in Riemsloh betrieben wird oder bei der Tierhilfe in der Pflegestelle am Altenmeller Römerweg.

„Es ist eben schwierig, wenn Tiere krank sind oder sehr, sehr wild“, sagt Gabi Lampe dazu. Sie ist die Vorsitzende der Tierhilfe Melle, wo aktuell zahlreiche wilde Katzen auf ein neues Zuhause warten. „Sie sind gute Mäusefänger zum Beispiel für Bauernhöfe im Außenbereich“, erklärt sie. Eine Vermittlung sei ab dem Frühjahr denkbar, denn die Tiere leben aktuell in einem Innengehege, das geheizt wird.

Auf der Katzenetage im Haus wohnen aktuell zum Beispiel Samu und Nena. Die beiden sind Geschwister und sie hatten starken Katzenschnupfen, der bei Samu chronisch ist und die Augen in Mitleidenschaft zog. „Die beiden Geschwister sind grundverschieden“, berichtet Gabi Lampe. Samu ist verschmust und wird am liebsten stundenlang gestreichelt. Nena ist schüchtern, lässt sich aber streicheln, wenn sie Zutrauen gefasst hat.“ Beide sollen zusammen vermittelt werden, wobei Samu dauerhaft wegen seiner kranken Augen im Haus bleiben sollte.

Streicheleinheiten

Cara und Diego wurden, wie Gabi Lampe berichtet, vor wenigen Wochen in Altenmelle – zusammengepfercht in einer Katzenbox – ausgesetzt. Auch diese beiden sind ausschließlich gemeinsam zu vermitteln, da sie sehr aneinander hängen. Und die beiden Katzen, eineinhalb Jahre jung, sind verschmust, wenn sie erst einmal Vertrauen zum Menschen gefasst haben.

Als ein „bisschen zickig“ beschreibt Gabi Lampe Katzen-Diva Dunja, ein etwa zweijähriges und wunderschönes Fundtier. „Sie benötigt unbedingt Freigang, damit sie ihr Temperament ausleben kann. Ist sie ausgepowert, lässt sie sich auch gerne streicheln. Andere Katzen werden toleriert, sind aber nicht zwingend notwendig“, hat die Vorsitzende der Tierhilfe zu berichten.

Und dann ist da noch Tiger, der Kater-Opa. Er ist 11 Jahre alt und sehr verträglich mit anderen Katzen. Altersgemäß ist er sehr ruhig. Tiger ist ein entspanntes Tier und sucht ein passendes Zuhause für seinen Lebensabend. Ein trubeliger Haushalt mit kleinen Kindern ist unpassend für diesen Senior. Er genießt Streicheleinheiten, möchte sich aber auch in Ruhe zurückziehen können.

Den Begriff „Ladenhüter“ mag Charlotte Bockrath-Regel, Vorsitzende des Tier- und Naturschutzvereins, nicht. „Ich würde eher sagen, manche sind Tiere mit besonderen Bedürfnissen“, sagt sie. „Oder Pechvögel, weil sie einfach kein Zuhause finden, das passt“, ergänzt Panela Opitz, die beim Verein der das Meller Tierheim betreibt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Auch im Tierheim sind derzeit Tiere untergebracht, die sich dringend über ein neues Zuhause freuen würden. Seit eineinhalb Jahren ist „Miss Günni“ dort, eine rund einen Meter lange weibliche Kornnatter des Farbschlags „nominant“. „Sie wurde in Melle auf dem Parkplatz einer Firma gefunden“, berichtet Panela Opitz über das Tier, das am längsten im Tierheim Melle lebt. Für die Schlange wünschen die Tierfreunde sich ein „schönes, großes Terrarium und alle zwei Wochen eine Maus“. Zusätzlich braucht Miss Günni zwei Mal die Woche einen Sprühregen aus der Wasserflasche, der für das richtige Klima im Terrarium sorgt.

Sputnik ist superlieb

Dreifarbige Katzen werden eigentlich „Glückskatzen“ genannt. Doch das große Glück ist bei Sorgenkind Zora noch nicht eingetrudelt. Die sehr liebe Katze ist etwa fünf Jahre und hat ein Handicap. „Das Mäulchen ist schief wegen eines zurückliegenden Kieferbruchs, zudem hat sie eine Ataxie (Bewegungsstörung) auf der Hinterhand“, weiß Panela Opitz. „Wahrscheinlich durch einen Verkehrsunfall“, ergänzt Charlotte Bockrath-Regel. „Aber sie ist sauber, findet ihr Klo, hat keine Schmerzen und ist unkompliziert mit anderen Katzen“, hat Opitz beobachtet.

Einen Kieferbruch durch einen Autounfall hatte auch Katze Malou, die eineinhalb Jahre jung ist. Heute ist alles verheilt und sie hat keine gesundheitlichen Probleme. „Die Vermittlung ist trotzdem schwierig, da Malou eine scheue Katze ist“, weiß Opitz.

„Superlieb“ ist Sputnik, ein rot-weißer und etwa achtjähriger Kater, der in Gesmold nahe der Bifurkation aufgegriffen wurde. Er leidet unter chronischem Katzenschnupfen und FIV, auch als „Katzenaids“ bekannt. Der Kater ist kastriert, FIV damit unter Kontrolle. „Unter Umständen wird er aber auf Medikamente angewiesen sein, erklärt Panela Opitz.

Schöne Katzendame

Nur zusammen werden Missy (5) und Karlchen (3) vermittelt. Missy ist eine besonders schöne Katzendame der Rasse „Neva Masquarade“, Karlchen ist ein Tigerkater, der sich leidenschaftlich um seine Missy kümmert. Sie waren auch in ihrem vorigen Zuhause zusammen, sind „total lieb“ und als Wohnungskatzen zu vermitteln.

Die kleine Terrier-Hündin Lilly ist etwa acht bis zehn Jahre alt und sie wurde angebunden in Melle gefunden – wahrscheinlich ausgesetzt. „Es macht den Eindruck, als lerne Lilly erst jetzt das Leben im Haus und die damit verbundenen Regeln kennen“, berichtet Panela Opitz. Der Tierschutzverein wünscht sich deshalb einen zukünftigen Halter mit Hundeerfahrung und Geduld. „Sie ist super fit und hat ordentlich Pfeffer, sie ist keine Couchpotato“, berichten die Tierfreunde.

Weitere Informationen zu den Tieren gibt es beim Tier- und Naturschutzverein Melle ( www.tierheim-melle.de) unter 05422/7193 und bei der Tierhilfe Melle ( www.tierhilfe-melle.de) unter 05422/ 704521.