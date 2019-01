Neuenkirchen Die Neuigkeiten aus dem Dorfleben kommen in Neuenkirchen jeden Dienstag von 10.30 bis 12.30 Uhr auf den Tisch. Dann treffen sich nämlich zehn bis 18 Senioren und eine Seniorin zu einer lockeren Gesprächsrunde an der Ampelkreuzung im Café-Bereich des Bäckerladens.

„Bei unseren Treffen erfahre ich alle Neuigkeiten aus dem Dorfleben“, nennt Erwin Rittinghaus einen wesentlichen Grund, der die Teilnahme so attraktiv macht. „Hier können wir in angenehmer Atmosphäre und ganz ohne Tagesordnung über alles sprechen“, ergänzt Horst Drescher.

Der Senioren-Stammtisch ist aber nicht nur eine Info-Börse, oft geht es auch um Themen. So können die „jüngeren“ 60- bis 70-Jährigen immer wieder etwas über das frühere Leben in Neuenkirchen von den über 90-Jährigen, wie Hermann Walkenhorst (92) oder Johannes Rehse (91), erfahren.

Humorig und unverkrampft

Weitere Themen sind die Ortspolitik und Weltpolitik, die stets unverkrampft und mit humoriger Note diskutiert werden. Interessant sei auch immer, wo Häuser gekauft oder verkauft werden, merkt Horst Drescher an. „Wer ist neuerdings mit wem zusammen, und wer hat sich getrennt?“, nennt Ewald Schröder einen weiteren Themenschwerpunkt. Außerdem könne man sich vom Stammtisch aus auch gut die Leute an der Bäckertheke und draußen an der Ampel anschauen. Und da zwei pensionierte Polizisten dabei seien, gäbe es manchmal sogar „kostenlosen Verkehrsunterricht für Senioren“.

Ein ganz aktuelles Gesprächsthema beim letzten Treffen vor Weihnachten war das Schmücken von Tannenbäumen. Horst Drescher erzählt, dass sein Baum im Topf auf dem Balkon bis Ostern stehen bleibt und dann mit Eiern verziert wird. Sein Beitrag sorgt für Gelächter, überhaupt wird in der Runde immer viel gelacht. Obwohl zuweilen auch Todesfälle, Krankheiten, die Schattenseiten des Rentnerlebens und andere ernste Themen besprochen werden.

Zugelaufene und Gäste

„Vor sechs Jahren traf ich Erwin Rittinghaus, Horst Drescher und Hermann Walkenhorst vor der Sparkasse, und es entwickelte sich ein längeres interessantes Gespräch“, blickt Initiator Georg Hoffmann auf den Ursprung der Seniorenrunde zurück. Dann haben sich die vier älteren Herren entschlossen, sich gegenüber beim Bäcker bei einer Tasse Kaffee weiter zu unterhalten. Am Ende gab es eine Verabredung – eine Woche später am gleichen Ort zur gleichen Zeit. „Das könnten wir jetzt eigentlich jeden Dienstag fortsetzen“, fand Georg Hoffmann offene Ohren bei den drei anderen.

Mit der Zeit hat dann jeder mal wieder einen anderen Senior mitgebracht, und so wuchs die Runde beständig an. „Irgendwann, als sich das regelmäßige Treffen längst im Dorf herumgesprochen hatte, kamen dann auch Zugelaufene dazu“, sagt Erwin Rittinghaus.

Anzeige Anzeige

Er selbst habe in der Gruppe allerdings nur einen „Duldungs-Status“, weil er aus Bruchmühlen zugewandert sei, merkt er augenzwinkernd an. Er lässt aber keinen Zweifel aufkommen, dass es sich um eine sehr tolerante Gruppe handele, die sich über den regelmäßigen weiblichen Kurzbesuch von Ilse Fuchs-Raschkowski ebenso freut wie über gelegentliche Tagesgäste.

Die Gespräche laufen teilweise in der großen Runde, oft aber auch in kleinen Gesprächskreisen. An jedem ersten Dienstag von 11.30 bis 12.30 Uhr findet das Treffen im evangelischen Altenzentrum statt, an den anderen Dienstagen beim „Ampelbäcker“.