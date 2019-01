Polizeieinsatz zu Silvester: Unrühmlich

Melle. Überwiegend friedlich ist in Melle das neue Jahr begrüßt worden. Unrühmlicher Höhepunkt: Die Polizei musste in einer Großraumdiskothek Streitigkeiten schlichten und war mit zehn Streifenwagen vor Ort.

Mit knallenden Sektkorken und Feuerwerken hat ganz Deutschland das neue Jahr begrüßt. Auch in Melle wurde ausgelassen gefeiert.

Keine aggressiven Patienten im Klinikum, keine Schwerverletzten im Umgang mit Böllern, nur ein kleiner Einsatz für die Feuerwehr und ein Geburtenrekord mit 850 Babys: Größtenteils fällt die Bilanz zum Jahreswechsel positiv aus.

Wäre da nicht der Großeinsatz mit zehn Streifenwagen in der Großraumdiskothek. Der Vorfall trübt die Stimmung in einer sonst so friedlichen Stadt und ist unrühmlicher Höhepunkt einer ansonsten positiven Bilanz in der Silvesternacht.