Melle. Freunde von Simon & Garfunkel dürfen sich wieder auf das Duo Graceland freuen. Am Samstag, 26. Januar, sind die Musiker Thomas Wacker und Thorsten Gary zusammen mit ihrem Streichquartett und Band erneut in der Martinikirche Buer zu Gast.

Buer Sie lassen ab 19 Uhr die Erinnerungen an all die bekannten Songs auf eine mitreißende Art lebendig werden. Die Konzertbesucher erwartet ein Abend voller Emotion, eine Hommage an die 60er und 70er Jahre und eine musikalische Vielfalt wie nur selten.

Ganz gleich ob Folkrocker Thomas Wacker und Thorsten Gary mit großem Feingefühl und virtuosem Gitarrenspiel „Bridge over Troubled Water“ servieren, ob sie das britische Volkslied „Scarborough Fair“ interpretieren oder mit „Old Friend, Cecilia und El Condor Pasa“ aufwarten – das Publikum ist von der Vielfalt des Programms sowie der wunderbaren Klangfülle stets angetan.

Ganz nah am Original

Das Zusammenspiel der beiden Stimmen und zweier Gitarren mit den klassischen Instrumenten lässt die Songs von Simon & Garfunkel zu einem ausdrucksstarken und außergewöhnlichen Musikerlebnis werden. Die Besucher erwartet ein Konzert mit zwei Künstlern, die ihren Idolen aus Amerika ausgesprochen nahe kommen und ein Streichquartett, das dieser Musik einen ganz neuen, unverwechselbaren Klang verleiht.

Mit Liedern wie „The Sound of Silence“ und „Cecilia“ schufen Simon & Garfunkel poetische Hymnen für eine ganze Generation. „Mrs. Robinson“ wurde 1969 weltberühmt durch den Spielfilm „Die Reifeprüfung“. 1968 schrieb das US-amerikanische Duo mit „The Boxer“ ein hochemotionales Loblied auf einen Überlebenskünstler. Als Botschaft der Hoffnung ging zwei Jahre später mit „Bridge Over Troubled Water“ eine Komposition von schlichter Schönheit in die Musikgeschichte ein.

Seit einigen Jahren spürt das Duo Graceland dem musikalischen Geist seiner Vorbilder intensiv nach und tourt mit dem Programm „A Tribute to Simon & Garfunkel“ überaus erfolgreich durch die Republik. In ihrem aktuellen Projekt beweisen Thomas Wacker (Paul Simon) und Thorsten Gary (Art Garfunkel) eindrücklich: Die unzähligen Klassiker des wohl erfolgreichsten Folkrock-Duos der Welt harmonieren perfekt mit dem unverkennbaren Klang eines klassischen Streichensembles. Das Zusammenspiel der beiden Stimmen und zweier Gitarren mit den klassischen Instrumenten lässt die Songs von Simon & Garfunkel zu einem ausdrucksstarken und außergewöhnlichen Musikerlebnis werden. pm

Nummerierte Platzkarten zum Preis von 29 Euro gibt es beim Meller Kreisblatt und über das Info- und Kartentelefon der Martinimusik unter 0173/2505926. Die Tageskasse öffnet um 18 Uhr.