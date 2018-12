Rückschau und Ausblick: Während der Burstie bezog Ortsbürgermeister Michael Weßler ausführlich zu lokalen Themen Stellung. Das wird auch beim Neujahrsempfang am 9. Januar der Fall sein. Foto: Stadtverwaltung

Melle. Der traditionelle Neujahrsempfang des Ortsrates Gesmold findet am Mittwoch, 9. Januar, um 19 Uhr in der Gaststätte Wortmann-Klockenbrink in Gesmold statt.