Gesmold Pünktlich zum Jahreswechsel ist der zahme Storch innerhalb von Dratum-Ausbergen umgezogen.

Bis Ende November nächtigte der Dratum-Ausbergener Storch immer noch auf dem Nest am Hof Mörixmann, in dem im Sommer zwei gesunde Jungstörche flügge geworden waren. „Jetzt schläft er auf einem anderen der insgesamt drei Nistangebote, die Storchenfreunde in der Nachbarschaft aufgestellt haben“, berichtet Horst Lorenz.

Das macht Hoffnung, dass vielleicht auch dieses Nest an der Dratumer Straße/ Schimmweg im nächsten Frühjahr für eine Brut in Betracht kommen könnte. Über ein zweites Brutpaar würde sich Horst Lorenz jedenfalls freuen.

Der Dratum-Ausbergener Storch ist nicht wirklich ein wilder Vogel. Er verbringt jetzt bereits den dritten Winter in Folge in dem Gesmolder Ortsteil. „Er hat einen Ring und stammt vielleicht aus einem Tierpark“, mutmaßt Horst Lorenz.

Immer zur Kaninchenzeit

„Jeden Morgen verlässt er früh bei Tagesanbruch sein Nest und abends in der Dämmerung kommt er wieder zurück“, erzählt Lorenz von seinen Beobachtungen. Zwischendurch, immer so gegen 10 Uhr, tauche er zum „Frühstück“ bei den Kaninchen von Erich Lemke auf. Denn der habe bei der Fütterung der Langohren auch immer einige Leckerbissen für den zahmen Stelzvogel dabei. „Manchmal klopft Meister Adebar dann sogar an die Tür, wenn er offensichtlich Hunger hat“, ergänzt Horst Lorenz.

Obwohl der Gesmolder Storch so zahm und an Menschen gewöhnt ist, hat er im Sommer einen Brutpartner oder eine Brutpartnerin (die Geschlechtsbestimmung ist bei Störchen sehr schwierig) gefunden. Und die Brut war sogar erfolgreich. Zwei von den vier Jungvögeln hatten das Nest zeitgerecht verlassen.

Jetzt hoffen die Storchenfreunde um den Initiator und Organisator Heinz Hüdepohl, dass der Partner oder die Partnerin des Vorjahres zur nächsten Brutzeit wieder auftaucht.