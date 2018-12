Ausnahmetalent am Klavier: Die 15-jährige Laetitia Hahn. Foto: Shigeru Kawai

pm Bad Oeynhausen Laetitia Hahn ist eine besondere Frau. Mit ihren 15 Jahren hat sie bereits das Abitur in der Tasche. Sie übersprang vier Schulklassen und studiert seit drei Jahren Musik. IAm Montag, 31. Dezember (17 Uhr), tritt sie beim Silvesterkonzert der Reihe „Weltklassik am Klavier“ in der Wandelhalle in Bad Oeynhausen auf.