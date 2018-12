Unter der Leitung von Hildrun Balz und begleitet von unterschiedlichen Instrumenten sang der Marienchor Oldendorf verschiedene traditionelle Weihnachtslieder. Foto: Catharina Kellermann

ckel Oldendorf. Beim Adventskonzert des Posaunenchors Oldendorf in der Marienkirche in Oldendorf war am Sonntag die „Stille Nacht“ das Thema. In der voll besetzten Kirche genossen die Besucher einen besinnlichen Abend zur Einstimmung auf die folgenden Festtage.