In Melle kommt das Christkind manchmal auch als Team MEC öffnen

Die Evangelische Jugend hat in Neuenkirchen wieder Geschenke zu Heiligabend verteilt. Foto: Jan Klemmer

Neuenkirchen. Die Evangelische Jugend Neuenkirchen hat sich wieder auf die Spuren des Weihnachtsmannes begeben und Geschenke, an Menschen verteilt, „denen es möglicherweise nicht so gut geht, weil sie Weihnachten alleine verbringen müssen oder sich das Fest nicht leisten können“, wie es in einer Mitteilung heißt.