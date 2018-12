Lebhaftes Echo in Melle auf die Bilder von Klink MEC öffnen

Im Gespräch: Künstler Reinhard Klink (links) im Gespräch mit den Ausstellungsbesuchern Gabriele und Klaus Schneider. Foto: Osnabrücker-Land-Kultur/Jürgen Krämer

pm Melle. Kunstvoll gestaltete Radierungen, ausdrucksstarke Illustrationen und Kunstpostkarten unterschiedlichster Art gab es am Wochenende auf Einladung des Heimatvereins in der „Alten Posthalterei“ in Melle zu sehen.