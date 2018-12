Melle. Die Kirchen der Stadtgemeinden St. Petri und St. Matthäus werden auch an diesem Heiligen Abend wieder proppevoll sein. Davon sind Pastorin Sigrid ten Thoren und Pastor Michael Wehrmeyer überzeugt.

„Es gibt eine weiter zunehmende Verlagerung vom ersten Weihnachtstag auf den Heiligen Abend“, stellt Pastor Wehrmeyer fest. Diese Tendenz kann auch Sigrid ten Thoren bestätigen. So sind die Pastoren beider Konfessionen immer mehr am Heiligen Abend gefordert. Die Einführung von Eintrittskarten, die erste Kirchengemeinden in NRW praktizieren wollen, lehnen die beiden Meller Pastoren allerdings vehement ab. „Niemals“, bezieht Sigrid ten Thoren eine klare Position.

„Die Weihnachtsbotschaft geht vielen Menschen, die sonst selten ein Gotteshaus von innen sehen, offenbar besonders zu Herzen“, freut sich Michael Wehrmeyer über jeden Besucher. So mancher werde feststellen, dass ihm die Feier der Friedensbotschaft gut getan hat. „Weihnachten ist das Fest der Liebe - wir wollen doch dabei mithelfen, dass diese Botschaft möglichst viele Menschen aus einem Gottesdienst mit nach Hause nehmen“, ist der evangelischen Pastorin jeder Besucher willkommen. Ten Thoren: „Und das gilt auch, wenn die geistige Nahrung der Friedensbotschaft ein Jahr lang bis zum nächsten Weihnachtsfest vorhalten muss.“

Traditionen beibehalten

Große Änderungen in der Gestaltung der Weihnachtsgottesdienste hat es in beiden Meller Kirchen in den vergangenen Jahren nicht gegeben. Wehrmeyer und ten Thoren sind sich einig, dass die Beibehaltung von Traditionen gerade zu Weihnachten eine besonders große Rolle spielt. „Wir wollen an die Erwartungen der Menschen anknüpfen“, erklärt Sigrid ten Thoren. So dürfe auf keinen Fall das Verlesen der Weihnachtsgeschichte und das Singen von „Oh Du Fröhliche“ zum Abschluss fehlen.

In der katholischen Kirche ist es vor allem das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“, bei dem die gesamte versammelte Gemeinde textsicher mitsingt. In ihren Predigten wollen Wehrmeyer und ten Thoren einerseits die weihnachtliche Atmosphäre und die Frohe Botschaft ansprechen, andererseits aber auch aktuelles Leid und Ungerechtigkeit in der Welt nicht vergessen.

Konstante Besucherzahlen

„Die Besucherzahlen sind in den vergangenen Jahren konstant geblieben“, hat die evangelische Pastorin festgestellt. Vor allem beim späten Gottesdienst in der Christnacht ab 22.30 Uhr mussten in den vergangenen Jahren immer einige Besucher in der Petrikirche stehen. Aber auch bei den Christvespern mit Krippenspiel am Nachmittag und beim Gottesdienst am frühen Abend waren die Sitzreihen beständig gut gefüllt.

Ähnliches berichtet Pastor Michael Wehrmeyer aus der Matthäuskirche. Dort war zuletzt aber am späten Nachmittag der größte Besucherandrang mit 1000 bis 1200 Kirchgängern. Voll ist die Kirche um 15 Uhr beim Krippenspiel mit 70 Akteuren, ebenso bei der feierlichen Christmette ab 22 Uhr. Am ersten Weihnachtstag gibt es sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche nur noch einen Gottesdienst.

Der große Aufwand am Heiligen Abend werde von den Mitarbeitern und Helfern in den Kirchengemeinden stets gerne geleistet, betont Pastor Michael Wehrmeyer. Denn: „Es ist unser Ziel, möglichst vielen Besuchern einen heiligen Abend zu bereiten“.