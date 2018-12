Melle. Heiligabend steht fast vor der Tür und damit auch die Frage nach dem richtigen Geschenk. Doch anderen wirklich eine Freude machen, das ist nicht so einfach und kann zum Fettnäpfchen-Alarm führen, wie unsere spontane Umfrage in Melle zeigt.

In der oft hektischen Vorweihnachtszeit geraten viele Menschen zusätzlich ins Grübeln, wenn sie an die Bescherung denken: „Was schenke ich meinen Lieben denn nur?“ Hilfe versprechen alle möglichen Ratgeber, die online, in Zeitschriften und persönlich zum Beispiel das neueste Handy, den Augenbrauen-Rasierer oder die Teigknetmaschine zum Kaufen empfehlen.

Da ist die Rede von Geldscheinen, die mit Puderzucker bestreut unter dem Baum versteckt werden sollen, von Wellness in der Box oder von der neuen glitzernden Smartwatch-Generation.

Für die in Melle befragen Menschen sind das jedoch keine Optionen. Auf die Frage: „Was ich nicht zu Weihnachten geschenkt bekommen möchte“, antworteten sie nach kurzer Überlegung ganz spontan, denn jeder erinnerte sich noch an ein besonderes Horror-Geschenk, bei dem nicht der Funken von Freude aufkam.

Mit Tipp danebenliegen

Auch Tipps von Verwandten und Bekannten können völlig danebenliegen, wie Katrin Schulz berichtete: „Ich habe eine Packung mit Kosmetik und Schminksachen erhalten, die nach Weihnachten sofort zurückging ins Geschäft.“ Die sportliche Natur- und Tierliebhaberin würde sich weitaus mehr über einen Kompressor freuen. „Damit kann ich in meinem Geschäft was anfangen.“

Ähnlich äußerte sich auch Yvonne Brade: „Auf keinen Fall Haushaltsgeräte wie den neuesten Smoothie-Mixer. Das kann auch als grässlicher Hinweis verstanden werden, mehr zu kochen oder so.“ In Ordnung sei jedoch ein Akkuschrauber, so nach dem Motto „selbst ist die Frau“.

Wem nichts Passendes einfällt, der schenkt Geld oder Gutscheine. „Auf keinen Fall einen Gutschein über Tanzkurse. Das war nur Stress“, erinnerte sich Gerd Weigang.

Auch über Präsentkörbe ist die Freude eher verhalten. „Lieblos und gedankenlos“, so lautete der Kommentar von Tina Diekmann. „Dann schon lieber Socken, zum Beispiel in meinen herbstlichen Lieblingsfarben. Da erkenne ich, jemand hat sich Gedanken gemacht.“

Zeit mit der Familie

Die befragten Männer erklärten übereinstimmend: „Geschenke spielen kaum noch eine Rolle. Wir haben alles. Am schönsten ist es, Zeit mit der Familie zu verbringen, Kerzen anzünden und zur Ruhe kommen. „