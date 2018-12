Weihnachtliche Improvisation an der Orgel in Melle MEC öffnen

Zaubert noch einmal Weihnachtsstimmung herbei: Daniel Skibbe improvisiert am 29. Dezember in der St. Petri-Kirche in Melle zu weihnachtslichen Liedern. Foto: St. Petri Melle

pm Melle. Auch nach dem Fest bleibt es noch eine Weile weihnachtlich: Am Samstag, 29. Dezember, können sich Meller Musikliebhaber in entsprechend festliche Stimmung versetzen lassen mit dem „Weihnachtlichen Orgelimprovisationskonzert“ mit Daniel Skibbe in der St. Petri-Kirche in Melle.