Melle. Zum Adventsingen laden Meller Bürger jedes Jahr in ihre Häuser und Wohnungen ein. Die Aktion der evangelischen St.-Petri-Kirche ist eine beliebte Tradition mit Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit.

Es ist jeden Tag eine neue Überraschung - bis zum gestrigen 23. Dezember: Wer kommt heute und wie viele? Fest steht jedoch, in welcher Familie oder Einrichtung ein Fenster des Adventskalenders beim Singen symbolisch geöffnet wird.

An diesem Tag erwartete Ilse Schwutke Ihre Gäste. Alles war perfekt vorbereitet. Festlich gestaltet erstrahlten die geschmückten Fenster. In der Küche dampften die mit Punsch und Glühwein gefüllten Töpfe neben den dekorativ mit Lebkuchen und selbst gebackenen Plätzchen angerichteten Tellern.

Nach und nach trafen die Besucher ein. Aus Bielefeld kamen Schwester und Schwager voller Spannung auf die Ereignisse. Friedrich Danzig liebt diese vorweihnachtliche Tradition sehr und hat in den vergangenen Jahren an fast allen Abenden teilgenommen. „Dieses Jahr werde ich leider nur knapp 20 Abende schaffen“, bedauerte der begeisterte Adventsfan.

Iranische Nachbarin staunt

Große Überraschung: die Nachbarin Noushin Arhamiy -Anbaran überreichte der Gastgeberin einen selbst gebackenen Apfelstrudel. „Noushi, probiere bitte zuerst den Winzerpunsch.“ Staunend verfolgte die seit neun Monaten in Deutschland lebende Iranerin das Geschehen.

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, sangen alle gemeinsam. Ilse Schwutke las den dazu passenden Advents-Psalm „Tochter Zion, freue dich sehr“ sowie die Geschichte vom kleinen Schutzengel, der sehnsüchtig darauf wartete, dass er von einem Menschen gebraucht wurde.

In den anschließenden Erzählungen fragten die Gäste interessiert, wie Noushi in Melle gelandet sei.

Anzeige Anzeige

Radfahren wieder lernen

„Zuerst habe ich im Neuenkirchener Flüchtlingsheim gelebt, und seit Anfang Dezember wohne ich in Melle“, berichtete die Mutter von zwei Töchtern, die im Iran 23 Jahre als Krankenschwester gearbeitet hat. Jetzt lernt sie an der BBS fleißig Deutsch und übt außerdem das in Vergessenheit geratene Fahrradfahren.

Der „Lebendige Adventskalender“ findet in diesem Jahr zum 18. Mal auf Initiative der evangelischen St. Petrikirche statt. Es sind überwiegend Familien, die an 23 Abenden zum gemeinsamen Singen in ihr Zuhause einladen.

Außerdem nehmen die Pauluskirche teil, die Oldendorfer Marienkirche, das Christliche Klinikum, Seniorenstift, die Stadtbibliothek sowie die Übernachtungsstelle am Engelgarten. Die Besucherzahl ist ganz unterschiedlich, variiert meistens zwischen zehn bis 30 Personen.

Das Adventssingen ist eine besinnliche und zugleich lustige Tradition mit immer wieder neuen inspirierenden Begegnungen.