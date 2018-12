Melle. Wer wird im nächsten Jahr als „Mensch Melle 2019“ geehrt? Darüber entscheiden ab heute bis zum 18. Januar erneut die Meller.

Wer wird im nächsten Jahr als „Mensch Melle 2019“ geehrt? Darüber entscheiden ab heute bis zum 18. Januar erneut die Leser des „Meller Kreisblatts“.

Sie sind zunächst aufgerufen, über unsere Zeitung dem Verein „Semper Melle“ als Organisator möglichst viele Vorschläge aus den unterschiedlichsten Bereichen zu unterbreiten. Eine Jury präsentiert dann daraus in einigen Wochen drei Genannte, die in unserer Zeitung ausführlich porträtiert werden. Dann sind erneut unsere Leser am Zug: Sie wählen aus den Dreien einen „Mensch Melle 2019“. Die Bekanntgabe und Ehrung der Preisträger erfolgt wie gewohnt während der bereits ausverkauften Festgala am 9. März im Hotel van der Valk.

Große Bandbreite

Gesucht werden also jetzt Menschen, die in irgendeiner Form etwas für Melle getan haben. Das kann eine herausragende berufliche Tätigkeit, Auszeichnung oder Idee ebenso sein wie ehrenamtliches oder künstlerisches Engagement. Auch das Alter der Vorgeschlagenen spielt keine Rolle.

Ihre Vorschläge können Sie ab sofort schriftlich per Post, Fax oder E-Mail einreichen Wichtig: Nennen Sie den genauen Namen Ihres Kandidaten oder Ihrer Kandidatin. Begründen Sie außerdem bitte kurz, warum Sie ihn oder sie als „Mensch Melle 2017“ vorschlagen. Vergessen Sie bitte nicht Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihre Telefonnummer.

Unter den Lesern, die sich später an der Endausscheidung beteiligen, wird ein Präsentkorb verlost.

Nennungen bitte an:

