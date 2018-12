Melle Das Gut Rabingen ist angesichts der Verhandlungen zwischen der Stadt Melle als Eigentümerin und dem Landkreis Osnabrück als Träger des Gymnasiums derzeit recht präsent. Zeit, einmal einen Blick in seine Historie zu werfen.

Heute liegt Rabingen praktisch mitten in der Stadt. Eingerahmt von Wohnbebauung und dem Gymnasium befindet es sich hinter einer hohen Mauer und mächtigen Bäumen. Das war früher anders. Friedrich Müller zu Sondermühlen beschreibt seine Lage im Jahre 1847 noch wie folgt: „Mitten auf offenem Felde, im reizenden Thale der Elze, umgeben von offenen und freien Blicken auf das Städtchen und dessen hübsche Gegend.“ Davon ist heutzutage nicht mehr viel übrig. Die Stadt hat das denkmalgeschützte Gut, das einst vor ihren Toren lag, buchstäblich geschluckt.

Viele Besitzerwechsel

Über seine Geschichte gibt es relativ wenig Informationen. Es gehörte ursprünglich zu den zehn Burgmannshöfen, die die Landesburg Grönenberg umgaben. Diese war eine der wesentlichen Grenzbastionen des Fürstbistums Osnabrück. Errichtet Mitte des 13. Jahrhunderts befand sie sich auf dem Gebiet des heutigen Grönenbergparks. Die Burgmänner waren für die Verteidigung der Landesburg zuständig und stellten einen engen Zusammenschluss dar; eine echte Elite. Immer am Martinstag tranken sie zusammen mit dem Fürstbischof den Burgmannswein auf der Burg.

An Bürgerliche verkauft

Haus Rabingen erlebte zahlreiche Besitzerwechsel. 1350 wird zunächst ein Rabodo von Buer erwähnt. Anfang des 15. Jahrhunderts geht es auf die Familie von Haren über, die auch mit dem Gut Laer belehnt war. Ein Mitglied dieser Familie – Rabodo von Haren – soll angeblich der Namensgeber des Guts sein. Später waren die Familien von Nehem und von Ledebur Herren auf Rabingen. 1818 bedeutete eine Zäsur, als Georg Victor von Schele Rabingen an die bürgerliche Familie Meyer verkaufte.

Einst eine reiche, beinahe museale, Innenausstattung

1825 wurde das alte Gebäude abgerissen und durch das heutige Gutshaus ersetzt. Besonders markant sind die an barocke Formensprache angelehnten ovalen Giebelfenster. Von der einst reichen – beinahe musealen – Innenausstattung ist seit einigen Monaten leider nichts mehr übrig.

Die Familie Meyer war vorrangig eine Juristenfamilie. Ihr bekanntester Vertreter war jedoch Hermann Meyer, der 1923 den Familiennamen in Meyer-Rabingen änderte. Als Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg und als Bürgermeister der Stadt Melle von 1952 bis 1956 legte er eine beeindruckende Karriere hin.

Freie Sichtachse zum Grönenberg erbeten

Ohne ihn wäre das Gymnasium dort nie entstanden. Die unhaltbaren Zustände der 1948 gegründeten Oberschule, die in verschiedenen Behelfsräumen – unter anderem in der Grönenburg – untergebracht war, machten einen Neubau nötig. Dieser sollte möglichst in der Nähe der Sportanlagen erfolgen. Ab 1954 wurde das Gymnasium auf Flächen, die bis dato zum Haus Rabingen gehörten, errichtet. Gleiches gilt für die Erweiterungen in der Folgezeit, die inzwischen fast an das Gutshaus heranreichen. Das Gymnasium und das alte Gut gehören praktisch zusammen. Meyer-Rabingen soll sich in den 1950-er Jahren allerdings eine freie Sichtachse zum Grönenberg erbeten haben. Inzwischen ist das kleine Gutshaus im Norden und Osten vom Gymnasium umgeben. Fast alles, was mal Rabingen war, ist inzwischen Schule. In gewisser Weise wächst damit zusammen, was seit Mitte des 20. Jahrhunderts zusammengehört.

