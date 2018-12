pm Oldendorf Der TSV Westerhausen ist mit seinem Tempton-Party-Dart-Turnier am auf einem sehr guten Weg. Schon vor Wochen meldete der Verein: ausverkauft.

64 Dartteams mit jeweils vier bis sechs Spielern gehen am 4. und 5. Januar in der Sporthalle an den Start. Zuvor startet am 3. ein Jugendturnier.

Platzhirsche mit Pfeilen

Am Freitag, 4. Januar, sind ab 18 Uhr fast ausschließlich Firmenteams im Einsatz. Neben den Meller Platzhirschen wie Assmann, Sparkasse oder Cool it sind zahlreiche auswärtige Teams von ZF Lemförder, Piepenbrock oder vom VfL Osnabrück dabei. 31 Teams eint das Ziel, den zweimaligen Champion, Bauhof der Stadt Melle, vom Thron zu stoßen und inoffizieller Firmen-Dartmeister im Landkreis zu werden.

Am Samstag, 5. Januar, ab 17 Uhr treten 32 Teams Familien-, Straßen-, Vereins- und Cliquenteams an.

Spieler, Cheerleader, Zuschauer

Höhepunkt beider Veranstaltungen wird sicherlich wieder die Eröffnung sein. Carsten Timmermeister und Mika Telega werden wieder mit bis ins Detail abgestimmter Licht- und Tontechnik für Gänsehautfeeling sorgen und den Startschuss für den von Cheerleadern begleiteten Einmarsch (Walk-on) der Mannschaften vor zahlreichen Zuschauern geben.

Der Teilnehmerkreis reicht von absoluten Anfängern bis zu ambitionierten Hobbyspielern, aber das ist bei diesem Event absolut kein Problem, weil der Spaß eindeutig im Vordergrund steht.

Jugendturnier: Teilnahme ist kostenlos

Spaß ist auch garantiert am Donnerstag, 3. Januar, wenn die Westerhausener gemeinsam mit dem DDSV (Deutscher Dart Sport Verband) und RDTO (Radikal Dart Turnier Organisation) ein Jugend-Dart-Turnier veranstalten. Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 18 Jahren spielen ab 14 Uhr (Einlass: 12 Uhr)gegen- und miteinander in zwei Altersklassen (U15 und U18). Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung und Info unter dart@tsv-westerhausen.de sowie vor Ort. Größere Gruppen könne sich von Schulen oder Vereinen anmelden lassen.

Anzeige Anzeige

Jugend-Online-Liga

Der TSV Westerhausen erhofft sich, bei dem Turnier das ein oder andere Talent zu entdecken, um für die kommende Saison wieder ein schlagkräftiges Team für die Jugend-Online-Liga stellen zu können. Dort messen sich die Jugendteams aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland. Der Nachwuchs spielt also via Kamera über mehrere Hundert Kilometer quasi Auge in Auge gegeneinander. Die Gegner und ihre Würfe werden live auf den Monitoren über den Dart-Automaten angezeigt.