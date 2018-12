Buer. Es ist ein wenig wie nach Hause kommen – zum siebten Mal begeisterten die Medlz aus Dresden das Publikum in der Martinikirche in Buer. Die A capella-Gruppe präsentierte ihr aktuelles Weihnachtsprogramm „Weihnachtsleuchten“. Besinnlich und nachdenklich, fröhlich und rhythmisch war die Liedauswahl.

Beim ersten Konzert 2012 seien nur etwa 340 Besucher gekommen, heute sei die Kirche voll besetzt, freute sich Organisator Matthias Breitenkamp. Die Karten für das Weihnachtskonzert im nächsten Jahr könne man im Anschluss bereits kaufen, fügte er lachend hinzu.

In der abgedunkelten Kirche begann das Konzert mit den klaren Tönen des „Gloria in excelsis deo“. Die vier Medlz, Nelly Palmowske, Joyce-Lynn Lella, Silvana Mehnert und Sabine Kaufmann, gingen singend durch die Kirche nach vorn. „Schön, dass die Kirche wieder so proppevoll ist,“ freute sich Sabine Kaufmann. „Wir geben uns Mühe, dass alle mit einem wohligen Weihnachtsgefühl nach Hause gehen.“ Um dies zu erreichen, sangen die Medlz Lieder aus aller Welt.

Reise um die Welt

Den Auftakt machte „Hört der Engel große Freud“ gefolgt vom amerikanischen Klassiker „White Christmas“. Damit war die weihnachtliche Reise um die Welt jedoch nicht beendet. Die Sängerinnen präsentierten unter anderem das bekannte französische „Minuit Chrétiens“, das melancholische finnische Lied „Varpunen Jouluaamuna“ und das temperamentvolle irische „Christmas in Killarney“. Zu vielen der Lieder gaben die Sängerinnen witzige, nachdenkliche oder auch besinnliche Kommentare. Man könne viele Lieder mitsingen, aber wie sähe es mit Gedichten aus?, fragten sie.

Humorvoll

Es folgte die Vertonung des Gedichts „Weihnachtslied“ von Theodor Storm. Die humorvolle Performance zu „Santa Baby“ erfreute die Zuschauer, die begeistert mitklatschten. Vor der Pause verwies die Gruppe auf ihre Tradition, ihr Publikum zu filmen. Da dies aufgrund der neuen DSVGO aber so nicht mehr möglich sei, gebe es dieses Jahr ein Tour-Tagebuch. Gerne dürften aber alle Besucher Bilder oder Videos von sich schicken. Zu den Klängen der Titelmusik von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ zogen die Medlz in die Pause.

Gemeinsames Singen

Der zweite Teil des Konzerts verbreitete weiterhin Weihnachtszauber. „Wir mögen die traditionellen Lieder und Traditionen wie Christstollen, Glühwein oder das Singen mit der Gemeinde,“ erklärte Sabine Kaufmann vor dem gemeinsam mit dem Publikum gesungenen „Alle Jahre wieder“. Dieses gemeinsame Singen sei in der amerikanischen Kirche sehr verbreitet, bemerkte Joyce-Lynn Lella, bevor sie als Preacherwomen mit „Go tell it on the mountain“ von der Kanzel herunter alle in amerikanische Kirchenstimmung versetzte.

Eigenkomposition

Das Kirchenlied „Tochter Zion“ präsentierten die Medlz mit orientalischem Einschlag. Beim folgenden irischen Weihnachtslied legten die Sängerinnen eine weitere Tanzeinlage hin, die erneut zu viel Applaus führte. Mit der Eigenkomposition „Egal wo du jetzt auch bist“ solle an alle erinnert werden, die nicht mehr unter uns seien, erklärte Sabine Kaufmann, die das Lied ihrer verstorbenen Großmutter widmete. Zum Ende dankten die Medlz allen Mitwirkenden. Sehr zur Freude des Publikums gaben sie noch zwei Zugaben: ein Medley bekannter amerikanischer Weihnachtslieder und eine amüsante mehrsprachige Version von „O Tannenbaum“, unter anderem auch auf sächsisch. Mit „Stille Nacht“ beschlossen die Medlz das Konzert und entließen alle mit einem wohligen Weihnachtsgefühl nach Hause.