Melle/Riemsloh. Zu Weihnachten gehören Geschenke, natürlich. Und viele Eltern geben alles, um die Wünsche der Kinder zu erfüllen. Doch nicht jeder Wunsch sollte am Heiligen Abend unterm Tannenbaum zu finden sein.

Gerade bei Tieren hört der Spaß auf, da sind sich die beiden Vereine aus Melle, die sich dem Tierschutz verschrieben haben, einig. „Tiere sind Lebewesen und keine Billigartikel – es wäre besser, dieses Denken auch schon unseren Kindern zu vermitteln“, sagt Gabi Lampe, Vorsitzende der Tierhilfe Melle. Sie hat einen klaren Standpunkt dazu, dass nicht jeder Wunsch zwangsweise auch erfüllt werden muss. „Natürlich ist es lästig, ständig Nein sagen zu müssen, wenn das Kind nach einem Tier fragt. Aber seien wir doch mal ehrlich: Ein klares Nein mit einer sachlichen Erklärung versteht eigentlich jedes Kind“, gibt Gabi Lampe zu bedenken.

Tiere sollen Familienmitglieder werden

Sie sagt aber auch: „Es ist nichts gegen ein lebendiges Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk einzuwenden, wenn genügend Verantwortungsbewusstsein vorhanden ist, das sagt: Hier ist ein Lebewesen, für das ich den Rest seines Lebens verantwortlich bin!“

Sie wünscht sich deshalb, dass alle Tiere, die auch in diesem Jahr unter dem Weihnachtsbaum liegen, nicht nur ein Weihnachtsgeschenk sind, sondern Familienmitglieder werden und bis zu ihrem Lebensende bleiben – und zwar an allen guten und schlechten Tagen, die man zusammen verbringt.

„Als Weihnachtsgeschenk gibt es bei uns kein Tier“, sagt Charlotte Bockrath-Regel, Vorsitzende vom Tierschutzverein Melle. Panela Opitz, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit beim Verein, ergänzt: „Wir gucken uns die Leute, die zu uns kommen, ganz genau an – Weihnachten hin oder her.“

Im Vorfeld informieren

Der Verein, der das Tierheim Melle in Riemsloh betreibt, weiß aus der Erinnerung von einigen Fällen, in denen Tiere nach den Feiertagen beim Verein landeten. Zwei Kaninchen zum Beispiel, die mal ein Ostergeschenk waren und abgegeben wurden, als sich herausstellte, dass ihr Stall zu säubern war und die Tiere eben Arbeit und Dreck machen. „Das ist schon unglaublich“, findet Panela Opitz, „über solche Dinge muss man sich im Vorfeld informieren.“

An eine besonders schöne Geschichte erinnert sich Charlotte Bockrath-Regel. Und die zeigt, dass der Verein vor vielen Jahren einmal zu Weihnachten eine Ausnahme gemacht hat. „Einem älteren Ehepaar war die Katze kurz vor Weihnachten gestorben. Sie standen tieftraurig an Heilig Abend morgens bei uns vor der Tür. Ich habe sofort gesehen: Da ist jetzt gerade seelische Not und viel Trauer und ich konnte sie einfach so gut verstehen. Sie haben an diesem Tag unsere letzten beiden Katzen adoptiert.“

Dass ein Haustier nicht einfach verantwortungslos unter den Weihnachtsbaum gepackt werden soll, ist den Betreibern des Meller Tierheims wichtig. „Das Wohl des Tieres ist das Wichtigste und dazu gehört eben nicht nur kuscheln und schmusen, sondern halt auch den Dreck wegmachen“, sagt Panela Opitz.