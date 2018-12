pm Buer. Am Sonntag, 23. Dezember, (20 Uhr) gastiert Richie Arndt mit „Winterblues“ in der Kulturwerkstatt Buer. Sein musikalischer Gast ist Lisa Mills.

Arndt ist nicht in New Orleans oder Memphis geboren, und doch gilt seine große Leidenschaft dem Blues und der American Rootsmusic, den Wurzeln der heutigen Rock-, Pop- und Jazzmusik.

„I wasn‘t born at some mysterious place, where all those blues singers have been born“ singt er in „Big City Blues“ auf seinem Album „Voodoo“ von 2003.

Der ostwestfälische Gitarrist, Sänger und Songwriter ist mit seinem emotionalen Spiel, seinen bewegenden Liedern und Konzerten längst kein unbekannter mehr in der deutschen Musikszene.

„Beste Stimme“, bester Künstler, bestes Album: Bester Typ

Ausgezeichnet als „Best Contemporary Artist“ mit dem „Blues In Germany Award 2015“, erhält er ein Jahr später den „German Blues Award für das Beste Album: „Mississippi“. In diesem Jahr hat er seinen dritten German Blues Award eingefahren als „Beste Stimme“.

Außerdem gewinnt die neu formierte „Richie Arndt Band“ die German Blues Challenge 2018 und wird als Gewinner bei der International Blues Challenge (2019 in Memphis/USA) und der European Blues Challenge (2019 auf den Azoren) als bester Deutscher Act antreten.

Die Sterne meinen es gut mit dem Bluesman aus Ostwestfalen.

Anzeige Anzeige

Die Nachfolgerin von Janis Joplin

Für seine mittlerweile vierte Winterblues Tour hat Richie Arndt wieder einen spannenden Gast dabei. Er und seine Band haben die amerikanische Sängerin und Gitarristin Lisa Mills aus Mobile/Alabama eingeladen, mit ihnen die Konzertreihe durch Richies Lieblingsclubs in seiner Heimat Ostwestfalen zu bestreiten.

Mills ist eine Sängerin, die in ihren Songs Blues, Soul, Gospel und Americana zu einer sehr persönlichen Melange vereint und mit einer energiegeladenen Bühnenpräsenz zelebriert. Für einige Jahre hat sie deshalb die Nachfolge der verstorbenen Janis Joplin in deren Begleitband „Big Brother and the Holding Company“ übernehmen dürfen und ist sowohl mit der Band als auch solo in USA und Europa aufgetreten.

Der Eintritt kostet an der Abendkasse 22 Euro.