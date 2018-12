Melle. Einstimmig verabschiedeten die Mitglieder des Stadtrates Melle am Mittwochabend den Rekordhaushalt mit einem Volumen von 104 Mio. Euro. Sprecher aller Fraktionen freuten sich über die Steuer-Rekordeinnahmen, setzten aber bei der Verwendung unterschiedliche Akzente.

Als Vorsitzender des Finanzausschusses wies Harald Kruse darauf hin, dass den guten Einnahmen aber auch hohe Investitionen gegenüberstünden. Angesichts des fehlenden Arbeitskräftemangels befürchtet er zudem Baupreissteigerungen und Verzögerungen bei der Realisierung.

Zum Thema Gründung eigener Stadtwerke sprach Kruse auch nach erfolgten Besichtigungen von Stadtwerken in der Region von einer weiterhin offenen Entscheidung. „Sie bedarf gründlicher Abwägung einzelner Bausteine.“

Kruse erklärte, bislang gebe es eine Arbeitsgruppe der Verwaltung, die sich mit dem eventuellen Neubau eines Stadthauses beschäftige. Die Politik sei noch nicht eingebunden. „Aber wir sollten das Thema jetzt aufgreifen, die Planungen in dieser Ratsperiode zum Abschluss bringen und in der nächsten Periode umsetzen“, empfahl er.

Lob für die Liste

SPD-Fraktionschef Wilhelm Hunting sieht im vorgelegten Haushalt ein Zeichen für den Slogan „Melle mit Macht in die Zukunft“. Für die Sozialdemokraten seien dabei die Themenfelder Bildung und Betreuung besonders wichtig. Es seien dafür Millionenbeträge eingeplant. Hunting lobte die Prioritätenliste für Investitionen in städtische Gebäude. Auch wenn es bei den Feuerwehrhäusern schleppend vorangehe, sei die Stadt auch da inzwischen auf gutem Weg.

Der Haushalt sehe zudem Geld für die Schaffung von sozialem Wohnungsbau vor, und die städtische Tochter Wohnungsbau Grönegau (WBG) habe sich da erfreulicherweise bereits auf den Weg gemacht, wie das Beispiel Neuenkirchener Straße zeige.

Stadtwerke anpacken

Unter dem Strich bewerte die SPD-Fraktion den Gesamthaushalt positiv, da er eine gute Basis für die Weiterentwicklung der Stadt sei. „Wir Sozialdemokraten wollen Motor dafür sein, um Melle mit Macht in die Zukunft zu führen.“

Für die CDU erklärte Christina Tiemann, Schule, Bildung und Sicherheit hätten für ihre Fraktion höchste Priorität. Mit Sicherheit meinte sie das Feuerwehrwesen. „Deswegen investieren wir auch in gute Fahrzeuge und Gebäude.“ Sie freue sich auch, dass für die Sanierung des Marktplatzes Geld im Haushalt bereitstehe. „Wir müssen den Marktplatz und die Innenstadt so gestalten, dass sich Bürger und Passanten dort wohlfühlen“, sagte Christina Tiemann.

Grünen-Fraktionschef Alfred Reehuis lobte die konstruktiven Beratungen des Haushalts mit den anderen Fraktionen. Aus grüner Sicht sei wichtig, dass Finanzdezernent Hensiek den Haushalt unter das Motto „Mehr Netto vom brutto“ gestellt habe. Er lobte das im Haushalt verankerte Personalentwicklungskonzept für die Stadtverwaltung, denn das sei eine Möglichkeit, um auch zukünftig qualifiziertes Personal gewinnen zu können. Die geplante Schuldenerhöhung um 7,2 Mio. Euro bezeichnete Reehuis als „vertretbar“, da ihr die Schaffung von Sachwerten gegenüberstünden. „Bei den Stadtwerken müssen wir endlich vorankommen“, forderte Reehuis. Die Materie sei zwar wegen der unterschiedlichen und denkbaren Modelle kompliziert, aber die Umsetzung müsse jetzt angegangen werden.

Sehr gut investiertes Geld

Für die FDP sprach Heinrich Thöle mit Blick auf die geplanten Sanierungen, Modernisierungen und Neubauten an städtischen Gebäuden von „sehr gut investiertem Geld“. Beim geplanten Neubau eines Stadhauses werde es Zeit, dass endlich mit den Planungen begonnen werde. Entsprechende Gelder sollten künftig in den Haushalt aufgenommen werden. „Alle brauchen schnelle Datenverbindungen“, betonte Thöle und kritisierte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek für ihre Aussage, 5G sei nicht an jeder Milchkanne notwendig. „Das wird in Melle glücklicherweise anders gesehen“, sagte Thöle.

Für die UWG bezeichnete es Peter Spiekermann als richtig, die WBG finanziell so auszustatten, dass bezahlbarer Wohnraum entstehe. „Im Bereich Gebäudemanagement haben wir einen großen Schritt voran getan“, hob auch er diesen Aspekt hervor. Was für Häuser gelte, müsse aber auch für Straßen gelten: „Wir benötigen eine Prioritätenliste für Straßen, aber dafür ist im Haushalt kein Geld vorgesehen“, monierte Spiekermann.