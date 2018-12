Eingespartes Geld für alle Meller Schulen einplanen

Melle. Mit der Ungleichbehandlung der Stadt Melle gegenüber der Stadt Bramsche bei den Schulsachkosten ist jetzt Schluss. Die Stadtverwaltung kann in den nächsten Jahren getrost 250000 Euro anderweitig verplanen. Im besten Fall für die Schulen, meint unsere Kommentatorin.

Der Geldsegen ist ein willkommenes Weihnachtsgeschenk. Die ohnehin schon gut gefüllte Kasse wird noch etwas voller. Denn auch die zusätzlichen Gelder für die Kinderbetreuung kommen der Stadt ganz gelegen, muss sie doch in den nächsten Jahren noch etliche Herausforderungen diesbezüglich meistern. Wichtig ist nur, dass die eingesparten Schulsachkosten nun auch an gleicher Stelle wieder investiert werden, nämlich in den Schulen. An Sanierungen und Renovierungen mangelt es bekanntlich nicht. Und auch die Voraussetzungen für die Digitalisierung der Schulen müssen vielerorts erst noch geschaffen werden.