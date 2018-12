Melle. Die Stadt hat bereits ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk bekommen: Der Landkreis überweist der Kommune über 700000 Euro als Soforthilfe für den Ausbau der Kinderbetreuung in der Stadt. Außerdem kann die Stadt eine halbe Million Euro, die bereits für die Schülersachkosten in den Jahren 2017 und 2018 eingeplant waren, nun doch behalten.

Die beiden Beschlüsse wurden in der Kreistagssitzung am Montag gefasst. Die Erstattung der Schülersachkosten geht auf einen Antrag der Stadt zurück, die auf die Gleichbehandlung mit anderen Kommunen pochte – in diesem Fall mit Bramsche. Hintergrund: Der Landkreis unterhält in den Kommunen Gymnasien und Gesamtschulen, um so die Bildung im gymnasialen Zweig zu garantieren. Die Oberschulen, die die Bildung in der Sekundarstufe 1 mit entsprechenden Abschlüssen garantieren, werden von den Kommunen komplett finanziert. Auch an den Gymnasien und Gesamtschulen müssen die Kommunen sich an den Kosten für die Beschulung der Schüler bis zur zehnten Klasse beteiligen. Als die Gesamtschule 2011 an den Start ging, trug die Stadt Melle noch die Kosten für alle Schüler, auch in der Sekundarstufe 2. Zuletzt waren das 536 Euro pro Schüler pro Jahr.

Bramsche zahlte weniger als Melle

Als in Bramsche im Jahr 2015 eine IGS gegründet wurde, einigten sich der Landkreis und die Stadt Bramsche auf andere Zahlungsmodalitäten als im Jahr 2011 der Landkreis und die Stadt Melle. Folglich musste Melle immer mehr Geld für die Schüler der IGS an den Landkreis zahlen als Bramsche. Diese Ungleichbehandlung ist nun vom Tisch. Die Forderung der Stadt, bei den Sachkosten genauso behandelt zu werden, wie die Stadt Bramsche ist „nachvollziehbar und sachgerecht“, heißt es in der Beschlussvorlage, die im Kreistag bei drei Enthaltungen der SPD mit großer Mehrheit beschlossen wurde.

Für Melle bedeutet das, dass die Stadt in den kommenden Jahren pro Jahr ungefähr 250000 Euro weniger für die Schülersachkosten einplanen muss. Außerdem darf sie das Geld, das sie bereits für die Jahre 2017 und 2018 im Haushalt zurückgestellt hatte, nun behalten. Für 2015 und 2016 muss die Stadt die noch ausstehenden Beträge zahlen.

Unerwartete Förderung

Außerdem beschloss der Kreistag ein Kinder-, Bildungs- und Betreuungspaket. Sechs Millionen Euro sollen die Kommunen im Landkreis bekommen. Melle erhält davon 764600 Euro. Dass die Stadt den mit Abstand größten Anteil an Mitteln des Finanzpaktes einheimst, liegt an der großen Zahl von Kindern zwischen 0 und 13 Jahren, die Grundlage für die Berechnung war. In Melle leben 6100 Kinder in der Altersgruppe. Für die Kreistagsabgeordneten Jutta Dettmann, Annegret Mielke und Wilhelm Hunting (alle SPD) kommt die unerwartete Förderung für die Stadt sehr gelegen. Auf Melle kämen im Kita- und Schulbereich auch auf lange Sicht große Herausforderungen zu, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der SPD. Auch die CDU lobte die Entscheidung. „Damit werden wir unseren kreisangehörigen Kommunen und Melles Einsatz im Rahmen der Bildung und Betreuung der Kinder gerecht!“, sagte der Kreistagsabgeordnete Mirco Bredenförder (CDU). Es sei das richtige Signal zum richtigen Zeitpunkt, schreibt die CDU in einer Pressemitteilung.

Für die Stadt Melle bedeute dies eine Verbesserung des Jahresergebnisses 2018 um rund 550000 Euro, konstatierte Bürgermeister Reinhard Scholz. Im am Mittwoch zu beschließenden Doppelhaushalt führe die neue Regelung für die Haushaltjahre 2019 und 2020 jeweils zu einer Entlastung von 250000 Euro. Scholz dankte den Ratsherren und -frauen für die Geschlossenheit, mit der sie die Gleichbehandlung vorangetrieben hatten.