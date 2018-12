Melle Der 17-jährige Meller Niklas Friedering gewinnt zum zweiten Mal in Folge die deutsch-niederländische Kartmeisterschaft (DNKM) in der Schalterklasse KZ2 für das Team Mediastall Kartracing.

Beim finalen Lauf fuhr Niklas in Geesthacht die entscheidenden Punkte mit einem Rennsieg und einem zweiten Platz ein. Zur Freude des Teams wurde die erfolgreiche Saison 2018 mit dem Vizetitel in der 125-Kubikzentimeter-Klasse der Senioren durch seinen Onkel Christian Friedering komplettiert. Auch Marvin Kaja erkämpfte sich durch Platz zwei in der Tageswertung beim Finalrennen einen starken vierten Platz in der Gesamtwertung der KZ2, nachdem er zu Saisonbeginn von technischen Problemen geplagt wurde.

An acht Wochenenden wurden insgesamt 24 Rennläufe ausgetragen. Von den Mellern hatte nur Christian Friedering über die gesamte Distanz keinen technischen Ausfall zu vermelden.

Mitte der Saison erhielt das Team mit Moritz Groneck Zuwachs in der Bambini-Klasse. Immer wieder schließen sich talentierte Nachwuchsfahrer an, die zum Großteil aus der Jugendgruppe des AC Melle oder umliegender Vereine kommen. pm