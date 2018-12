pm Riemsloh/Wellingholzhausen. Mit einem Festakt wurden nun die bereits in Betrieb genommenen Caritas-Tagespflegeeinrichtungen in den Meller Stadtteilen Riemsloh und Wellingholzhausen eingeweiht und gesegnet.

Das Pflegezentrum in Wellingholzhausen ergänzt sein Angebot - bestehend aus dem Seniorenzentrum St. Konrad und dem ambulanten Pflegedienst - nun um zwei neue Angebote: Sowohl in Riemsloh als auch in Wellingholzhausen entstanden neue Tagespflegen mit jeweils 15 Plätzen, in Wellingholzhausen wird das Angebot noch durch zehn betreute barrierefreie Wohnungen ergänzt.

Bürgermeister Reinhard Scholz bedankte sich beim Caritasverband, dass dieser mit Engagement die beiden neuen dezentralen Einrichtungen leite. Die sorgten dafür, dass ältere Menschen möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben führen können. „Den Gästen der Tagespflege wird Gutes getan, aber auch den Angehörigen, die somit die Möglichkeit haben einmal durchzuatmen oder einem Erwerb nachzugehen“, so Scholz.

Gerade mit dem historischen Gebäude in Riemsloh verknüpfen viele ältere Menschen Erinnerungen. Die unter Denkmalschutz stehende ehemalige Dorfgaststätte mit ihrer wechselvollen Geschichte war in früheren Zeiten Dreh- und Angelpunkt des Lebens im Dorf. Dies bekräftigte noch einmal Ortsbürgermeister Günter Ober-schmidt in seinem historischen Rückblick: „Dieses Gebäude ist dorfbildend und im Namen des Ortsrats bedanke ich mich sowohl bei den Investoren als auch bei der Caritas für das tolle Engagement.“

Prägender Treffpunkt

Caritasdirektor Franz Loth schloss sich seinem Vorredner an: „Ländliches Leben wird durch solche Treffpunkte geprägt, leider gingen im Laufe der Zeit viele verloren. Umso mehr freue ich mich über die Nachnutzung des Gebäudes.“

In Wellingholzhausen hat der Neubau am Seniorenzentrum St. Konrad auch seine ganz eigenen Vorzüge und verfügt über einen zusätzlichen Caferaum, der von Be-treuungsgruppen, aber auch durch die Gemeinde für zusätzliche Angebote genutzt werden kann. Außerdem gibt es vor Ort ein ganz besonderes Highlight: den „Snoezelraum“. In diesem können die Tagesgäste vor allem über audiovisuelle Reize und Aromen angesprochen werden.

Der Tagesablauf in beiden Einrichtungen sei sehr ähnlich, erklärten Nicole Husmann, Leiterin der Tagespflege in Wellingholzhausen, und Susanne Trippe, Ansprechpartnerin in der Tagespflege in Riemsloh: „Die Einrichtungen sind von 8 bis 16.30 Uhr von Montag bis Freitag geöffnet. Neben gemeinsamen Mahlzeiten wird viel Wert auf ein abwechslungsreiches Programm gelegt. Es wird zum Beispiel gemeinsam musiziert, gebastelt und gekocht oder es gibt Bewegungsübungen.“

Anzeige Anzeige

„Die Atmosphäre ist toll“

Änne Rosemann, Gast in der Tagespflege in Wellingholzhausen und Geburtstagskind des Tages, schwärmte: „Die Atmosphäre ist einfach toll, wir sind so gerne hier.“ Es sei abwechslungsreich und alle im Haus eine eine tolle und lebendige Gemeinschaft.

Susanne Trippe betonte: „Alle Interessierten sind herzlich willkommen sich die Tagespflege anzuschauen, wir haben noch Kapazitäten frei. Auch Husmann bekräftigte diese Aussage und ergänzte: „ Wir freuen uns auch immer über Ehrenamtliche, die sich bei uns einbringen möchten, um den älteren Herrschaften Gesellschaft zu leisten.“

Außerdem stünden beide Tagespflegeeinrichtungen mit Rat und Tat zur Seite, wenn sich Interessierte über Zuschüsse und Kostenübernahmen der Krankenkassen informieren möchten.