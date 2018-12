Halle Deutschlands größtes Indoor-Bluesfestival will am 26. Oktober ab 18 Uhr seine Erfolgsgeschichte fortsetzen. Beim hochkarätig besetztes Line-up mit international gefeierten Blues-Größen stehen „Jessy Martens & Band“, „Julian Sas“, „Bernard Allison“ und die „Sweet Soul Music Revue“ bereits fest. Ab sofort startet ein Frühbucherangebot, das bis zum 31. Januar gilt.

Nach dem Festival ist vor dem Festival: Dieses Motto gilt auch für das Bowers & Wilkins Rhythm-’n’-Blues-Festival. Die Kult-Veranstaltung, eine gemeinschaftliche Konzeption zwischen dem Haller Lautsprecher-Unternehmen B&W und dem lokalen Veranstalter Gerry-Weber-Event, lockt 2019 wieder erstklassige Künstler, unverwechselbare Blues-Stimmen und herausragende Bands auf die Konzertbühne in das Gerry-Weber-Event-Center.

Frühbucher-Rabatt

„Die Faszination unseres R-’n’-B-Festivals ist ungebrochen. Wir werden im kommenden Jahr unseren Festival-Fans erneut echte Blues-Größen präsentieren“, freut sich Initiator Peter Schulte, dessen außergewöhnlicher Konzertabend in diesem Jahr mehr als 1400 Blues-Liebhaber in die ostwestfälische Lindenstadt brachte. Insgesamt zählt der beliebte Musik-Marathon in den vergangenen 16 Jahren 23300 begeisterte Besucher.

„Die bereits verpflichteten Künstler von internationalem Format versprechen einen unvergesslichen Blues-Abend und einzigartiges Festival-Feeling“, schwärmt Schulte von der legendären Kultveranstaltung.

Das Frühbucherangebot gilt bis zum 31. Januar. Die Eintrittspreise in vier Kategorien sind wie folgt: 58 Euro (Kat. I), 51 Euro (Kat. II), 44 Euro (Kat. III) und 38 Euro (Kat. IV).

Karten sind unter der telefonischen Hotline 05201/ 8180 und auf www.gerryweber-world.de erhältlich.