Borgholzhausen Wie jedes Jahr präsentiert das Piumer Bauerntheater wieder die Weihnachtsgeschichte unter freiem Himmel auf der Freilicht- und Naturbühne in Borgholzhausen.

Zum Abschluss der Adventszeit stehen dabei wieder lebende Tiere auf der Bühne. So werden die vier Aufführungen zu einer ganz besonderen Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest.

Die Veranstalter hoffen, dass die Besucher wieder die bezaubernde Atmosphäre der Freilichtbühne genießen können. Sie freuen sich mit den Akteuren auf die traditionelle Darstellung der Geschichte rund um die Geburt des Christkindes, untermalt von Gesangs- und Posauneneinlagen.

Schafe, Esel und Pferd – wie sie eben zur Weihnachtsgeschichte dazugehören, lassen den Abend zu einem ganz besonderen Erlebnis für Kinder und Erwachsene werden.

Die Vorstellungen sind am Donnerstag, 20., Freitag, 21., und Samstag, 22. Dezember, jeweils um 18.30 Uhr auf der Freilicht- und Naturbühne in Borgholzhausen an der Bergstraße.

Neben den Mitgliedern des Piumer Bauerntheaters Borgholzhausen stehen der Jugendposaunenchor Neuenkirchen unter Leitung von Horst Bruning, die Kinder der Violenbachschule Süd, die Kinder des Familienzentrums der AWO-Kita „Flohkiste“, die Kinder der Kindertageseinrichtung „Brummihof“ sowie die Sänger Nicole Exner und Julian Schäperkötter auf der Bühne.

Für Imbiss, Heiß- und Kaltgetränke ist gesorgt. Befestigte Parkplätze sind ausreichend vorhanden und ausgeschildert. Tickets gibt es an der Theaterkasse oder im Vorverkauf auf www.piumer-bauerntheater.de.

Eintrittspreise: Erwachsene zahlen vier Euro, Kinder ab 6 Jahre zwei Euro, Kinder unter 6 zahlen keinen Eintritt.