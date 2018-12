Melle. Das Weihnachten nicht nur festlich und besinnlich, sondern auch romantisch ist – das will der Tenor Björn Casapietra am Donnerstag, 27. Dezember, bei seinem Konzert in der Martinikirche in Melle-Buer beweisen.

Björn Casapietra ist ein vielseitiger Mann. Neben seiner Tätigkeit als Sänger ist er auch Schauspieler. Bekannt geworden ist er in seiner Rolle als Armin Franke in der RTL-Serie „Unter uns“ und der ZDF-Serie „Nicht ohne meinen Anwalt“. Musikalisch lebt der Sänger in mehreren Welten. Er singt sowohl klassische wie auch volkstümliche Lieder.

Zu Weihnachten singt der Sohn der italienischen Sopranistin Celestina Casapietra und des Dirigenten Herbert Kegel – wen wundert’s – weihnachtliche Lieder. In dem Programm „Christmas Love Songs“ sind klassische Melodien, die schönsten italienischen, deutschen, französischen und keltischen Weihnachtslieder sowie Pop-Songs wie Leonard Cohens „Halleluja“ enthalten. Und er singt auch mit dem Publikum.

„Ein rappelvolles Gotteshaus, begeistertes Publikum und stimmungsvolle Musik“, dies schrieb die Märkische Allgemeine Zeitung über ein Konzert von Casapietra in der Martin-Luther-Kirche in Zeuthen. Es könnte auch über das Konzert in der Martinikirche in Melle-Buer geschrieben werden.

Das Konzert von Björn Casapietra in der Martinikirche in Melle-Buer beginnt am Donnerstag, 27. Dezember, um 17 Uhr. Eintritt: 28 Euro. Kartentelefon: 0173/2505926.