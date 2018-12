Viele Jubelanlässe boten sich Buer in der Hinrunde. Foto: SuS

Buer In der bisher ausgeglichenen Bezirksklasse haben die Volleyballerinnen des SuS Buer vier von sieben Spielen gewonnen und belegen zur Halbzeit einen unerwarteten zweiten Platz. Damit wurden in diesem Jahr schon mehr Punkte erzielt als in der gesamten Vorsaison. Nach dem knappen Klassenerhalt in der Vorsaison sind 13 Punkte aus der Hinrunde ein überraschend gutes Zwischenergebnis.