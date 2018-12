Stehende Ovationen für Händels Messias in Melle MEC öffnen

Überzeugende Solisten des Abends: Meike Leluschko (Sopran), Kaspar Kröner (Altus), Max Ciolek (Tenor) und Markus Krause (Bass). Foto: Dominik Lapp

Melle. Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel sind sich zeitlebens nie persönlich begegnet. Dies haben die Neue Hofkapelle und das Vokalconsort Osnabrück in ihrem Konzert in der St. Matthäuskirche in Melle zum Anlass genommen, die Werke der beiden Komponisten miteinander zu verknüpfen.