Melle. Die Nachfrage nach Fleisch von heimischen Wildtieren nimmt zu. Das stellt auch Jägermeister Fritz Mithöfer in den Jagdrevieren der Flächenstadt Melle fest.

Es sind Gourmets und die wachsende Zahl der Ernährungsbewussten, die sich für den klassischen Rehbraten oder Wildschweinbraten als typisches Weihnachtsfestessen entscheiden. Das Fleisch des Rehs gilt als besonders zart, fettarm und eiweißreich. Die cholesterinarme Delikatesse wird auch in Hotels und Speisegasthöfen immer häufiger serviert - und das nicht nur an den Feiertagen.

Überraschte Gäste

„Wenn es bei großen Familienfeiern Wild gibt, sind immer viele Gäste überrascht, wie gut das naturbelassene Fleisch von Rehen und Wildschweinen aus unseren heimischen Wäldern schmeckt“, berichtet Koch Volker Wiesehahn von seinen Erfahrungen. Die Köche am heimischen Herd und in den Restaurants schätzen vor allem die natürliche Reinheit des Fleisches. Denn die wild lebenden Rehe haben in ihrem Leben weder Medikamente noch Kraftfutter bekommen. Sie ernähren sich ausschließlich von dem, was sie in der Natur finden. „An Mais, Getreide und anderen landwirtschaftlichen Nutzpflanzen knabbern sie natürlich auch“, hat Fritz Mithöfer beobachtet.

Aber an das Fleisch von tatsächlich wild lebenden Tieren ist gar nicht so leicht heranzukommen und das gilt auch sogar für den waldreichen Grönegau. In der Flächenstadt Melle sind die Abnehmer von Rehkeulen, Steaks, Braten und Rehrücken nämlich eigentlich nur im erweiterten Bekanntenkreis der Jäger zu finden. Denn: Nennenswerte Wildtierhaltungen in eingezäunten Gehegen gibt es im Grönegau wegen erschwerter Genehmigungsverfahren nicht mehr.

Mit „Draht“ zum Jäger

So sind die Verbraucher, die keinen persönlichen „Draht“ zu einem Jäger haben, gezwungen, auf Importfleisch zurückzugreifen. Dieses stammt oft aus neuseeländischen Massentierhaltungen oder aus großen Farmen in Osteuropa und ist nach Meinung von Kennern qualitativ und geschmacklich nicht mit echtem Wildfleisch zu vergleichen.

Die heimischen Jäger achten schon beim Abschuss darauf, dass der erste Schuss sofort tödlich ist. Eine Verschmutzung, zum Beispiel bei einen Schuss durch das Gedärm, wird möglichst vermieden. „Die Regelungen der Hygieneverordnung sind jedem Jäger bekannt“, versichert Mithöfer. Bevor Braten, Keule und Rücken in Stücken eingefroren werden, muss der etwa acht Kilo schwere Wildkörper drei bis vier Tage abhängen. „Dadurch wird das Fleisch noch zarter“, erläutert der Jägermeister.

700 Rehe pro Jahr

„Wir erlegen im gesamten Grönegau rund 700 Rehe im Jahr, um die Bestände auf 2200 bis 2400 Rehe zu regulieren“, berichtet Mithöfer. Dazu kämen 350 „Straßenverkehrsopfer“, die allerdings größtenteils nicht verwertet werden könnten.

Neben Rehwild regulieren die Jäger zudem die Bestände von Fasanen, Hasen, Enten und Gänsen. Vor dem Hintergrund der drohenden afrikanischen Schweinepest wurden in diesem Jahr auch 220 Wildschweine erlegt.