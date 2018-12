Igitt: Ein Standbetreiber auf dem Meller Weihnachtsmarkt entsorgte das Frittierfett in einem Beet. Foto: Stadtverwaltung Melle

Melle. Bei all dem Lichterglanz gibt es auch Schattenseiten auf dem Weihnachtsmarkt. In Melle hat ein Standbetreiber das Fett, das er zum Braten und Frittieren benutzt hat, dreist in einem Blumenbeet am Rande des Marktplatzes entsorgt. Stadtgärtner Frank Schoster ist verständlicherweise ziemlich sauer auf den noch unbekannten Verursacher der „Sauerei“.