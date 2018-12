Buer. Jetzt ist Weihnachten nicht nur eingesungen, sondern auch festlich und fröhlich eingeblasen. Eines der besten Blechbläserquintetts der Welt konzertierte am Abend des dritten Adventssonntages in der Bueraner Martinikirche: Harmonic Brass.

Der erste Schnee brachte das perfekte Weihnachtsgefühl. Und die Bläserklänge sorgten für Festlichkeit. Wenn ein solch hochkarätiges Ensemble zu Gast ist, dann bringt es musikalischen Glanz mit, der seinesgleichen sucht.

Mit „Tochter Zion“ begrüßten Harmonic Brass die Zuhörer, schritten damit durch den Mittelgang. Dann folgten die schönsten Bearbeitungen der klassischen Weihnachtsliteratur. Furios geradezu gleich zu Beginn schon das Concerto RV 543 von Antonio Vivaldi – eigentlich für zwei Solo-Oboen und nun bearbeitet für zwei Piccolo-Trompeten: Elisabeth Fessler und Hans Zellner legten eine immense virtuose Messlatte, die von allen Bläsern immer weiter gesteigert wurde. Mit seinem Solo-Gloria an der Piccolo-Trompete nach der Pause übertraf sich Hans Zellner fast selbst und erntete minutenlangen Beifall.

Unglaubliches Hörerlebnis

Klar sind die Trompeten die klanglich herausragenden Instrumente. Wie wunderschön sanglich aber ein Horn klingen kann, ließ Andreas Binder hören. Die Arie „Schlafe, mein Liebster“ aus Bachs Weihnachtsoratorium, weltbekannt, einmal von einem Horn zu hören, ist ein schier unglaubliches Hörerlebnis. Und so ging’s weiter, mit überraschenden festlichen Werken wie dem Eingangschor zur Kantate III aus dem Weihnachtsoratorium „Herrscher des Himmels“. Eigentlich für Orchester und Chor, erhält es mit diesem Bläserquinett eine besondere Strahlkraft, ebenso wie kurze Zeit später das „Halleluja“ aus Händels Messias. Zwischendurch legten die Fünf eine Weltreise ein: Weihnachtsmusik aus England und Spanien, Tschechien, Österreich und Frankreich, immer bereichert mit den spannenden Riten und Bräuchen der Länder – wie den gesamten Abend hindurch charmant moderiert von Andreas Binder.

Jubel der Zuhörer

Nach der Pause war der Heilige Abend dann da und mündete mit „Ich steh an deiner Krippen hier“ von Bach und dem besagten „Gloria“ aus dem 19. Jahrhundert zum klassischen Höhepunkt des Programms. Aber damit war noch längst nicht Schluss. Dass die Bläser auch jazzen oder Filmmusik gestalten können, ließen sie unter dem Jubel der 400 Zuhörer bis hin zu den berühmtesten Christmas Classis von Frank Sinatra hören. Und damit seien die beiden noch fehlenden Bläser genannt: Alexander Steixner ist mit seinen 23 Jahren schon ein hochdekorierter und gefragter Posaunist und in diesem Jahr bei Harmonic Brass eingestiegen. Und dann der Mann an der Tuba, oder vielmehr an Euphonium, Tuba und der unfassbar großen und tiefen Kaisertuba, an der er doch tatsächlich den Groove mit seinen Basslinien gibt. Unglaublich, was Manfred Häberlein da leistete.

Standing ovations, Zugaben. Und dann das wohl schönste Kompliment für die Martinimusik. „Es ist für uns ein Heimkommen. Wir ziehen vor Matthias Breitenkamp den Hut“, sagte Andreas Binder. Und damit machten diese Bläser, die zu den besten der Welt gehören und auf der ganzen Welt konzertieren, deutlich, wie hoch sie ihre Auftritte in Buer wertschätzen. Im kommenden Jahr am Nikolaustag werden sie zum 13. Mal die Martinikirche mit ihrer höchsten Kunst zum Klingen bringen.