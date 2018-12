pm Bruchmühlen. 30 Reiterinnen und Reiter legten beim Reit- und Fahrverein Bruchmühlen einen Reitabzeichenlehrgang ab. Dabei absolvierten sie die Prüfungen für den Basispass, die Longierabzeichen L4 und L5 sowie das Leistungsabzeichen der Klassen RA4 und RA5.

In den vergangenen sieben Wochen bereiteten die drei Trainer Alexandra Kreimer sowie Martina und Tobias Wiemerslage die Anwärter intensiv in Theorie und Praxis auf die Abzeichen vor. Jeder der Teilnehmer sollte doch mit einem sicheren Gefühl in die Prüfung gehen. Nicole Bode organisierte den Verlauf des Lehrgangs.

Am Samstag war es dann soweit: Die Teilnehmer trafen sich am frühen Morgen gut gelaunt auf der Reitanlage. Begonnen wurde mit dem Basispass. Danach folgte die Prüfungsabnahme für die Leistungsabzeichen RA4 und RA5, wobei die Reiter vor den Augen der Richterinnen Julia Müller-Schwermann und Birgit Humme ihr reiterliches Können unter Beweis stellen mussten.

Nach der Mittagspause folgte die Abnahme der Longierabzeichen in Praxis und Theorie. Nach einem aufregenden Tag fanden sich alle Reiter am frühen Abend zur feierlichen Urkundenverleihung zusammen mit ihren Eltern, Freunden und Vereins-Kameraden in der großen Halle ein. Erleichtert und glücklich nahmen alle Absolventen ihre Urkunden und Leistungsabzeichen von den Richtern entgegen.

Den Basispass bestanden:

Lena Asplan, Indra Horstmeier, Nadescha Dedering, Cosima Nike Schmedt, Christian Vogt, Lea Wittler (alle RuFV Bruchmühlen) May Bordin, Talea Strombowski, (RUFV Melle- Gesmold) Tom Brockmeyer, Madita Wißmann (RFV Neuenkirchen) Selina von Lindern (Ländl. RUFV Oldendorf)

Das Reitabzeichen RA 4 bestanden:

Jana Sauerbrey, Helena Schmedt (RuFV Bruchmühlen), Marie Brune, Malve Marie Buddenberg,Hanna Lürmann (RUFV Melle-Gesmold), Anna Saam (RC Hofgarten Düsseldorf), Lisa Restemeyer (RG Melle-Ostenfelde)

Das RA4 Dressurspezifisch bestand:

Noemi Rohn (RV Voxtrup e.V.)

Das RA4 Springspezifisch bestand:

Larissa Herrmann (RV Meyer zu Reckendorf e.V.)

Das Reitabzeichen RA 5 bestanden:

Lena Asplan, Emily Gebecke, Cosima Nike Schmedt, (alle RuFV Bruchmühlen) Tom Brockmeyer, Elisa Marie Schiller (RFV Neuenkirchen) Anna Katharina Thomasmeyer, Nadine Wietschorke (RUFV Bissendorf Horsa)

Das Longierabzeichen LA 4 bestanden:

Garby Meisters (RuFV Bruchmühlen), Nina Brune (RUFV Melle-Gesmold),

Das Longierabzeichen LA 5 bestanden:

Zoe Naomi Gilhaus, Benita Horstmeier, Pia Oldemeyer, Laura Chantal Schröder (alle RuFV Bruchmühlen), Hanna Lürmann, (RUFV Melle- Gesmold).